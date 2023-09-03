بعد الزيادة.. اسعار تذاكر دريم بارك الجديدة 2023 – 2024 وأفضل الألعاب

إن زيارة دريم بارك هي واحدة من أمتع التجارب الترفيهية في مصر، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالألعاب المثيرة والتسلية على مدار العام. إنها وجهة تفاعلية تجمع بين الإثارة والمتعة، وتقدم مجموعة متنوعة من الألعاب التي تناسب جميع أفراد العائلة. في هذه المقالة، سنستعرض بعضًا من الألعاب الرائعة التي يمكنكم الاستمتاع بها في دريم بارك.

اسعار تذاكر دريم بارك بعد الزيادة 2023 – 2024

ألعاب مجانية:

السيارات الملكية: قدموا جولة في الحديقة على متن سيارات مصممة بأسلوب الملوك. عربات التصادم: انغمسوا في تجربة مشوقة للتصادم بالسيارات دون أي قلق. قطار الشرق: استمتعوا برحلة على متن قطار الشرق لاستكشاف مناظر جميلة. سفينة نوح: انضموا إلى رحلة على متن سفينة نوح لتجربة ممتعة. الغسالة: تحدوا أنفسكم في دوامة مائية تثير الإثارة.

ألعاب مدفوعة:

لعبة الصاروخ: اختبروا قوة الجاذبية في هذه اللعبة الممتعة. سباق السيارات: تحدوا أصدقائكم في سباق سريع على حلبة مخصصة. قلعة الرعب: استعدوا للمغامرة واستكشفوا أسرار قلعة الرعب. لعبة الديسكفري: انطلقوا في رحلة استكشافية للكشف عن الكنوز المخفية. القطار الطائر: عشوا تجربة فريدة على متن قطار طائر. توب سبين: دوروا بسرعة وتحدوا الجاذبية في هذه اللعبة المليئة بالمغامرة. لعبة تورنادو: اجتازوا العواصف والدوامات في هذه التجربة الإثارة.

أسعار تذاكر دريم بارك 2023

أعلنت دريم بارك في الصفحة الرسمية الخاصة بها منذ ساعات عن أسعار تذاكر الدخول للفرد والعائلات في الملاهي وجاءت الأسعار كما يلي:

التذكرة السيلفر 200 جنيه مصري.

السيلفر كومبو بسعر 250 جنيه.

التذكرة الجولدن 350 جنيه.

تذكرة العائلات بسعر 760 جنيه، أب وأم مع طفلين أقل من 10 سنوات.

أفضل الأنشطة في ملاهي دريم بارك القاهرة

• لن تحتاج في بداية رحلتك إلى هذه الملاهي سوى للتجوّل في الأنحاء، وبعد ذلك سوف تستكتشف ما يوجد فيها من ألعاب ومرافق متعددة الأمر الذي سيُتيح لك التخطيط للنزهة بصورة مثالية وتحقيق أعلى قدر من المتعة.

• تُوفّر ملاهي دريم بارك في القاهرة باقة متنوّعة من الألعاب الكهربائية التي سيُسعد بركوبها الكبار والصغار كونها متنوّعة وفي وسع الجميع اختيار الألعاب التي ستُثير لديهم شعور المتعة.

• تأتي ملاهي دريم بارك ضمن ضمن أجمل الاماكن السياحية في القاهرة للأطفال عموماً، إذ تضُم ألعاب عديدة تناسب الأطفال بما فيها العروض التفاعلية المباشرة و المراجيح.

• وعندما يتعلّق الأمر بالإثارة والمغامرة التي يُفتّش عنها الشباب بصورة خاصة، فقد وفّرتها لهم هذه الملاهي عن طريق تجهيزها لمجموعة من الألعاب التي تُناسب الشباب مثل السيّارت المتصادمة، أفعوانية قطار الموت، العاب الصعود والهبوط و لعبة الكراسي الطائرة.

•أيضاً من الأنشطة الأخرى المتوفرة في الملاهي يمكنك استكشافها مثل زيارة البيت المقلوب.

• لا تزال المتعة والتشويق في تزايُد أكثر فأكثر في ملاهي دريم بارك القاهرة لتترك لديك تجربة لا تُنسى، فكُن مستعداً لاكتشاف بيت الرُعب والمفاجآت العديدة التي ستُصادفك هناك.

• مُحبي الاستمتاع بالألعاب المائية، بإمكانهم العثور في ملاهي دريم بارك على عدد من الألعاب المائية المُتنوّعة، والاستمتاع بتجربتها برفقة من يُحبّون.

• إن كنت ترغب في تجربة ألعاب أُخرى بدلاً من ألعاب الركوب، بمقدورك التحوّل لتجربة ألعاب أُخرى ألا وهي ألعاب الفيديو حيث سيتسّنى لك الاستمتاع بها في قاعة ألعاب الفيديو المُتاحة في الملاهي.

• وتمنح الملاهي زائريها تجربة استثنائية لاسيما هواة السينما من خلال دور السينما المتاحة فيها والتي تعمل بتقنيات متطوّرة حيث ستجد سينما ثلاثية الأبعاد.

• تجارب الترفيه والمتعة التي استمتعت بها في ملاهي دريم بارك في القاهرة، بوسعك أن تُلحقها بتجربة ممتعة أخرى تتمثّل في التسوّق بداخل المول واستكشاف ما تحويه المتاجر المختلفة الموجودة فيه.

الخدمات والمطاعم

• عندما تأسست مدينة الملاهي هذه، تم الأخذ بعين الاعتبار احتواء المكان على عدد من المطاعم و المقاهي المتنوّعة، لتختر المكان الأكثر ملائمة لك وتستمتع بما تبقى من وقتك هُناك.

• قد حرص المكان كذلك على جعل زيارتك بمنتهى الراحة من خلال إتاحة مجموعة من المرافق الخدمية الأساسية مثل، متجر للهدايا، مواقف للسيارات و حمّامات عامّة.

أوقات العمل

السبت : مفتوح 10:00 – 19:00

الأحد : مفتوح 10:00 – 19:00

الإثنين : مفتوح 10:00 – 19:00

الثلاثاء : مفتوح 10:00 – 19:00

الأربعاء : مفتوح 10:00 – 19:00

الخميس : مفتوح 10:00 – 19:00

الجمعة : مفتوح 10:00 – 21:00