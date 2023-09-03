رمز موحد.. كود الغاء جميع خدمات اتصالات للحفاظ على الرصيد من السرقة

إتصالات مصر هي واحدة من أكبر شركات الاتصالات في مصر، وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات لمشتركيها. ومع تزايد عدد الخدمات التي تقدمها الشركة، يبحث العديد من العملاء عن طرق لإلغاء الخدمات الإضافية التي قد تستنزف رصيدهم. في هذا المقال، سنتناول كيفية إلغاء بعض الخدمات الشهيرة مثل خدمة الرسائل الدينية 5353 وخدمة اتصالات فتنس وخدمة الكورة، بالإضافة إلى الكود الذي يمكن استخدامه لإلغاء جميع خدمات اتصالات مصر.

كود الغاء جميع خدمات اتصالات

إلغاء خدمة الرسائل الدينية 5353:

إذا كنت تستخدم خدمة الرسائل الدينية 5353 وترغب في إلغائها، يمكنك القيام بذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:

اتصل بخدمة العملاء على رقم 333 من أي رقم اتصالات. اطلب من ممثل الخدمة العملاء إلغاء خدمة الرسائل الدينية 5353. سيتم تقديم التعليمات اللازمة من قبل ممثل العملاء لإكمال الإلغاء.

إلغاء خدمة اتصالات فتنس:

إذا كنت ترغب في إلغاء خدمة اتصالات فتنس، يمكنك القيام بذلك عبر الخطوات التالية:

اتصل بخدمة العملاء على رقم 333 من أي رقم اتصالات. اطلب من ممثل الخدمة العملاء إلغاء خدمة اتصالات فتنس. سيتم تقديم التعليمات اللازمة لك لإكمال الإلغاء.

إلغاء خدمة الكورة:

إذا كنت مشتركًا في خدمة الكورة وترغب في إلغائها، يمكنك القيام بذلك عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على رقم 333 ومن ثم طلب إلغاء خدمة الكورة.

الكود الموحد لإلغاء جميع خدمات اتصالات مصر:

إذا كنت ترغب في إلغاء جميع الخدمات الإضافية مع اتصالات مصر، يمكنك استخدام الكود الموحد التالي: *155# نجمة ثم 155 ثم شباك ثم اتصال. بعد ذلك، اتبع التعليمات التي ستظهر على الشاشة لإلغاء جميع الخدمات التي تمتلكها.

أهم اكواد اتصالات 2023

لمعرفة رصيد اتصالات مصر 2022 اتصل بكود *555# .

. لشحن كارت اتصالات اتصل بـكود/ *556* رقم كارت الشحن # .

كود إرسال كلمني شكرا هو/ *111*رقم اتصالات #.

يمكنك الاشتراك في خدمة الكول تون أو إلغائها بالاتصال برقم/ 787.

لمعرفة رقمك في اتصالات مصر اتصل بكود/*947#.

في الختام، من المهم أن تحتفظ برصيدك وتدير خدماتك بشكل فعال وفقًا لاحتياجاتك. يمكنك دائمًا الاتصال بخدمة العملاء للحصول على المساعدة والتوجيه فيما يتعلق بإلغاء أي خدمة إضافية غير مرغوبة.