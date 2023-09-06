يافرحة ما تمت”.. تأجيل الدراسة في مصر 2023 في المدارس والجامعات قرار عاجل من وزارة التعليم لحسم الأمر

في الفترة الأخيرة، انتشرت العديد من الأخبار والشائعات حول تأجيل بدء العام الدراسي الجديد، وكثرت التساؤلات من قبل أولياء الأمور حول مصير الدراسة في ظل ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا EG5 وإعلان وزارة الصحة عنه، وبالرغم من هذه الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن وزارة التربية والتعليم قامت بتوضيح الحقيقة وأكدت أنه لم يتم تأجيل الدراسة حتى الآن، وبالتالي يستعد الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد واتباع التدابير الصحية المطلوبة داخل المدارس.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر

أصدرت وزارة التربية والتعليم تقريرًا مفصلاً للتوضيح حول موضوع تأجيل الدراسة في مصر لهذا العام، وذلك نظرًا لكثرة الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في هذا السياق أكدت الوزارة بشكل قاطع أنه لم يتم تأجيل موعد بدء الدراسة، وأن العام الدراسي سيبدأ في موعده المحدد في 30 سبتمبر أو على الأكثر في 1 أكتوبر، كما أكدت الوزارة على ضرورة استمرار العملية التعليمية والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة، حيث ستستأنف المدارس أيامها الطبيعية من الأحد إلى الخميس، ومن المتوقع أن تتخذ الوزارة إجراءات صارمة لضمان سلامة الطلاب والعاملين في المدارس من خلال تنفيذ إجراءات تعقيم وسلامة صحية عالية داخل المدارس.

موعد بدء الدراسة في الجامعات والمدارس

أوضحت وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضوح أنه لا يوجد أي تأجيل لبدء العام الدراسي الجديد لعام 2023/2024 في مصر، وتم تأكيد أن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة في الجامعات والمدارس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وتؤكد الوزارة أنها ستتعاون بشكل وثيق مع وزارة الصحة المصرية لإتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية اللازمة لحماية الطلاب والعاملين في المدارس من خطر المتحور الجديد من فيروس كورونا EG5، ومن هذه الإجراءات تعقيم المدارس بشكل منتظم والإلتزام بجميع التدابير الصحية والوقائية لضمان بيئة تعليمية آمنة للجميع.

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام الدراسي الجديد 2023-2024 سيبدأ في الموعد المعلن مسبقًا، وأنه لا صحة للأخبار التي تم تداولها حول تأجيل الدراسة أو تعليقها، كما نفى المصدر ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول تحويل الدراسة إلى نظام عبر الإنترنت لجميع طلاب المراحل التعليمية بسبب متحور كورونا الجديد، مؤكدًا أن الدراسة ستكون منتظمة في المدارس وسيتم تسجيل الغياب والحضور بشكل يومي.