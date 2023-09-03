طعم أحلى من الجاهز.. طريقة عمل بسكويت اللانكشير بمقادير مظبوطة في المنزل

بسكويت اللانكشير في البيت: طعم لا يُقاوم بمقادير مظبوطة!

إذا كنت من عشاق الحلويات وتبحث عن وصفة سهلة ولذيذة لتحضير بسكويت لانكشير في منزلك، فأنت في المكان الصحيح. يُعد بسكويت اللانكشير من أشهر أنواع البسكويت في العالم، وهو معروف بطعمه الرائع وقوامه الهش. والأفضل من ذلك، يمكنك تحضيره بسهولة في المنزل باستخدام مقادير بسيطة ومتوفرة. إليك وصفة بسكويت اللانكشير في البيت بمقادير مظبوطة:

مكونات تحضير بسكويت اللانكشير:

250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

200 جرام سكر.

1 بيضة.

400 جرام دقيق.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من ملح.

طريقة عمل اللانكشير:

في وعاء كبير، قم بخفق الزبدة والسكر معًا حتى تحصل على مزيج ناعم ومتجانس. أضف البيضة ومسحوق الفانيليا وقم بالخفق مرة أخرى حتى يتم دمجهما جيدًا مع المزيج. في وعاء آخر، امزج الدقيق والملح معًا. أضف مزيج الدقيق تدريجياً إلى مزيج الزبدة والبيض وقم بالتحريك حتى تتكون عجينة لينة. شكل العجينة إلى كرة وضعها في كيس بلاستيكي وضعها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. بعد مرور الوقت، سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية. افرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق بسمك حوالي نصف سم. استخدم قوالب بسكويت لقص العجينة إلى الأشكال التي تفضلها. ضع البسكويت على صواني خبز مغطاة بورق الخبز. اخبز البسكويت في الفرن المُسخن مسبقًا لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون. اترك البسكويت يبرد قليلاً قبل تقديمه. يمكنك تزيين البسكويت حسب رغبتك بالشوكولاتة أو الزبدة الصغيرة.

وهكذا، يمكنك الاستمتاع ببسكويت اللانكشير اللذيذ الذي يمكن تحضيره بسهولة في منزلك. قدمه مع فنجان من الشاي أو القهوة وشاركه مع أحبائك لتضيف لحظات من اللذة والسعادة إلى يومكم.