الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الشرطة المصرية 2023 عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي academy.moi.gov.eg وشروط القبول

أعلنت أكادمية الشرطة المصرية نتائج الاختبارات الخاصة بالقبول للمرشحين للالتحاق بالكلية للعام الجديد. وللتحقق من نتائج القبول ومتابعة تقديمك، يجب عليك اتباع الخطوات التالية.

نتائج القبول بكلية الشرطة المصرية 2023

زيارة موقع أكاديمية الشرطة الرسمي: يمكنك الوصول إلى نتائج القبول عبر زيارة الموقع الرسمي لأكاديمية الشرطة على العنوان الإلكتروني التالي: academy.moi.gov.eg. الدخول إلى قسم “نتائج الاختبارات”: بمجرد وصولك إلى الموقع الرسمي، ابحث عن قسم “نتائج الاختبارات” أو “نتائج القبول” وانقر عليه. إدخال البيانات الشخصية: ستحتاج إلى إدخال بياناتك الشخصية للاستعلام عن نتيجتك، على الأغلب ستحتاج إلى إدخال الرقم القومي والرقم السري الذي تم تزويده لك خلال عملية التقديم. الضغط على “استعلام”: بعد إدخال البيانات الصحيحة، انقر على زر “استعلام” للتحقق من نتيجتك.

موقع وزارة الداخلية الرسمي academy.moi.gov.eg

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، ستظهر نتيجتك إذا كنت قد تم قبولك في أكاديمية الشرطة أم لا. إذا تم قبولك، فنبارك لك ونتمنى لك التوفيق في مسيرتك الأكاديمية والمهنية. إذا لم تتم قبولك في هذه المرحلة، يمكنك دائمًا محاولة مرة أخرى في المستقبل والعمل على تطوير مهاراتك ومعرفتك لزيادة فرصك في القبول في المستقبل.

وضعت وزارة الشرطة شروط وضوابط ومحددات للقبول بكلية الشرطة المصرية، كما بدأت الأكاديمية الشرطية في تلقي طلبات القبول من الراغبين في الالتحاق بـكلية الشرطة، وذلك من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك بحد أدنى 60%.

كما بدأت في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق الكلية من حملة درجة الليسانس من خريجي كليات الحقوق، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط التالية:

يكون الراغب في التقديم يتمتع بالجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين المنشأ والمولد وبغير طريق التجنس.

يتمتع الراغب غي التقدم للالتحاق بأكادبمية الشرطة بحسن السمعة والسيرة..

أن لا يكون المتقدم محكوم بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

لم يسبق فصله من الخدمة الحكومية قرار تأديبي نهائي أو بحكم قضائي.

استيفائه لجميع شروط اللياقة الصحية والبدنية.

لا يقل طول قامة المتقدم عن 170 سم.

السن في أول أكتوبر القادم لا يزيد عن 22 عاماً ميلاديا.

التمتع بجميع شروط اللياقة الصحية والنفسية.

اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

نجاحه في الاختبارات الخاصة ب للياقة البدنية.

الإقرار بعدم الزواج طوال فترة القيد بالأكاديمية.

شروط قبول الحاصلين على المؤهلات الجامعية