طلب مترجم شفهي في منصة ناجز… خطوات سهلة ورابط واحد

أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن خدمة مهمة جديدة تتيح للأفراد الذين لا يجيدون اللغة العربية الاستفادة من الخدمات القضائية بشكل أفضل وأسهل، وهي خدمة “طلب مترجم شفهي” المتاحة عبر منصة ناجز الإلكترونية. تهدف هذه الخدمة إلى توفير الدعم للأفراد غير الناطقين باللغة العربية وتسهيل فهمهم للقضايا القانونية التي تخصهم.

كيفية طلب مترجم شفهي عبر منصة ناجز

للحصول على خدمة المترجم الشفهي عبر منصة ناجز، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة ناجز: يجب زيارة منصة ناجز الإلكترونية من خلال الرابط المخصص. الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية: بعد الوصول إلى المنصة، قم بالتسجيل الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية. اختيار خدمة “صحيفة الدعوى”: قم بالبحث عن خدمة “صحيفة الدعوى” داخل القائمة المتاحة وحددها. طلب مترجم شفهي: اختر خيار “طلب مترجم شفهي” من داخل الصفحة. ملء البيانات المطلوبة: قم بملء جميع البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني، بما في ذلك اختيار اللغة التي تحتاج إليها للترجمة. تأكيد الطلب: بعد ملء البيانات، اضغط على زر “تقديم الطلب” لإرسال طلبك.

تتيح هذه الخدمة للأفراد الوصول إلى مترجمين محترفين يجيدون أكثر من 20 لغة مختلفة، مما يساعد في توفير الترجمة الشفهية خلال جلسات المحكمة والمرافعات القانونية. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة العدل لتوفير خدمات قانونية متميزة وشفافة لجميع مواطني ومقيمي المملكة.

طلب مترجم شفهي بمنصة ناجز

أوضحت الوزارة بأن خدمة طلب مترجم شفهي متوفر التقديم عليها بشكل إلكتروني سريع، وفيما يلي الخطوات:

يجب الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية: (منصة ناجز).

اختيار الدخول عبر قسم الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار خدمة (صحيفة الدعوى).

ثم الضغط علي طلب مترجم شفهي.

ثم ملء جميع البيانات المطلوبة من جانب المنصة من أجل الحصول علي الخدمة.

يجب تحديد اللغة ثم استكمال تسجيل باقي البيانات المطلوبة.

بعدها يتم الضغط علي تقديم الطلب.

وقد أوضحت الوزارة بأن المركز يعمل علي تمكين غير الناطقين باللغة العربية من متابعة جميع قضاياهم، من خلال مترجمين يتحدثون بأكثر من 20 لغة مختلفة.

خدمة التقاضي الإلكتروني (المرافعة الكتابية)

هي خدمة تتيح لكل مستفيد من (أطراف الدعوى) أن يطلّع على جميع ما يقدم في القضية، ومساعدتهم علي الترافع الإلكتروني، والعمل علي تبادل المذكرات، وأن يتم الرد على طلبات الدائرة دون الذهاب إلى مراجعة المحكمة، ويتم ذلك في منصة ناجز من خلال هذه الخطوات: