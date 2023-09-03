اجازات بالكوم الشهر دا”.. رسميأ الحكومة تعلن إجازات شهر سبتمبر 2023 للموظفين في القطاع الحكومي والخاص

مع بداية كل شهر ميلادي، يزداد اهتمام الموظفين والعاملين بمعرفة الأيام الرسمية للإجازات المتوقعة خلال الشهر، ويُعد شهر سبتمبر من هذا العام استثنائيًا بوجود 10 أيام إجازات رسمية، هذه الأيام تأتي كفرصة للراحة والإستجمام وتمثل فرصة للقضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء أو للإستمتاع بأنشطة ترفيهية مختلفة.

إجازاة المولد النبوي 2023

يُعتبر شهر سبتمبر من هذا العام شهرًا استثنائيًا بالنسبة للموظفين والعاملين بالدولة، حيث يتزامن مع وجود 10 أيام عطلة رسمية، ومن بين هذه الأيام يأتي يوم إجازة المولد النبوي الشريف في يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري، الموافق الثاني عشر من ربيع الأول لعام 1445 هـ، وتجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار سعي الحكومة لتمكين المواطنين من الإستفادة القصوى من هذه الفترة الرائعة، قد تقرر تأجيل عطلة المولد النبوي إلى اليوم الخميس، يأتي هذا القرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف منح الفرصة للمواطنين للإستمتاع بعطلة طويلة تمتد إلى نهاية الأسبوع.

جدول إجازات شهر سبتمبر 2023

هذه الأيام تعتبر أيام إجازات رسمية في شهر سبتمبر 2023: