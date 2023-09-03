رابط تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي ... أفضل ألعاب جاتا للأندرويد مجانا علي متجر جوجل بلاي

هي من ضمن ألعاب الإثارة والتشويق ويبحث عنها العديد من الأفراد المحبي لالعاب الحركة كما انها تتميز ببعض من الشخصيات الكرتونية ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي.

لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي

تم اطلاق لعبة GTA Vice City خلال عدد من السنوات حيث يبحث عنها الكثير ويقوم بتحميلها حيث انه خلال عام 2001 ميلادياً قامت شركة روكستار جايمز باصدار لعبة فاي ستي الاصلية.

تدور اللعبة حول مدينة خيالية تسمى فايس سيتي وتتميز ببعض من الأحداث التي تدور حول العصابات و الجرائم و القتال ويجسد اللعبة حول تومي فيرسيتي هو القائد لأكبر العصابات الموجودة في المدين والذي سيخرج من السجن.

تتجسد اللعبة حول القيام بعدد من المهمات الموكلة له حيث يتم توكيله في قتل العصابات الأخرى التي تعمل على القيام بعدد من عميات النصب واسترجاع الاموال لهم.

مميزات لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي للاندرويد

تتميز اللعبة بانها من ضمن ألعاب الأكشن و المغامرة.

تمتاز اللعبة بانها مجانية بشكل كامل.

يمكننا تحميلها من متجر جوجل بلاي فقط.

تتميز اللعبة بانها تلائم مع جميع الأعمار بداية من عمر سبعة عشر عام.

كما انه قد تم بتحديث اللعبة بشكل دائم لحل المشكلات.

تم برمجه اللعبة بأعلى الجودات لضمان الاستمتاع باللعبة.

يسهل تحميل اللعبة على جميع أجهزة الهواتف المحمول التي يتم تشغيلها بنظام أندرويد، أو نظام تشغيل أيفون.

تتميز اللعبة بواجهة انيقة تساعد المستخدمين على الوصول اليها بسهولة.

كيفية تحميل لعبة جراند ثفت اوتو فايس سيتي

يتاح تنزيل اللعبة على متجر أندرويد و أيفون. ويتم من خلال الدخول على المتاجر و كتابة اسم اللعبة في مربع البحث الخاص بها و انتظار النتائج حتى تظهر ثم يتم القيام بالنقر على زر تثبيت ليتم تحميل اللعبة على جهازك ويظهر لك العديد من المواقع التي يمكنك اختيار إحداها.