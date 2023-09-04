فتح باب اضافة المواليد علي بطاقة التموين ولكن لهذه الفئات فقط.. ياحظك الحلو لو انت منهم

فتح باب اضافة المواليد علي بطاقة التموين ولكن لهذه الفئات فقط، يُلاحظ أن العديد من المواطنين يبحثون عن إمكانية إضافة مواليدهم الجدد، خصوصًا بعد فتح باب إضافة المواليد على بطاقات التموين للأسر المستحقة للرعاية الاجتماعية، واحدًا من الشروط الأساسية للقبول في طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين هو عمر الأبناء، وفقًا للقرار الصادر عن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، يجب أن لا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات فقط، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي سيتم ذكرها في هذا التقرير.

فتح باب اضافة المواليد علي بطاقة التموين ولكن لهذه الفئات فقط

هذه هي الفئات المؤهلة لإضافة المواليد على بطاقة التموين بحسب القوانين واللوائح الحالية، كالتالي:

الأسر التي يكون عدد أفرادها الحاليين على بطاقة التموين أقل من 4 أفراد، وبإمكانها زيادتهم إلى 4 أفراد على الأكثر.

الأسر التي لديها أبناء غير مُسجلين على بطاقة التموين، بشرط أن تكون أعمار هؤلاء الأبناء أكبر من 4 أعوام.

الأسر التي تستوفي شروط الفئتين الأوليين وتكون مستفيدة من الرعاية الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى حملة كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء زوجات الشهداء والأسر البديلة.

خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين دعم مصر

فتح باب اضافة المواليد علي بطاقة التموين ولكن لهذه الفئات فقط من خلال موقع دعم مصر التمويني، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح موقع دعم مصر التمويني. انقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”، ثم أدخل الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين. قم بكتابة الاسم الأول للأم (الوالدة). انتقل إلى قسم “خدمات التموين”، ثم انقر على “إضافة أفراد أسرتك غير المقيدين في التموين”. ثم انقر على “إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين”. أدخل اسم الابن أو الابنة الذي ترغب في إضافته، وتأكد من أن الاسم مكتوب بشكل رباعي. أدخل الرقم القومي بالابن أو الابنة لإضافتهم إلى بطاقة التموين. قم بكتابة صلة القرابة كـ “ابن” أو “ابنة” واختر الصفة “ضم الأبناء”. انقر على أيقونة “إضافة” لإتمام العملية.

بهذه الخطوات، يمكنك إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر التمويني بكل سهولة.