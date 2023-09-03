طرية الحصول على الدعم السكني الغير مسترد بقيمة 150 ألف ريال سعودي

أعلن برنامج سكني عن نظام دعم جديد وهو الدعم السكني الغير مسترد حيث يهدف إلي مساعدة المستفيدين لامتلاك سكن ملائم يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة، حيث إن الهدف الرئيسي الذي يسعى برنامج سكني إلى تحقيقه هو تقديم حلول وخدمات متنوعة ومسيرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين السعوديين ويتم ذلك عن طريق استفادتهم من برنامج القرض العقاري المدعوم لذلك سوف نوضح فيمَا يلي القيمة الفعلية للدعم وطريقة الحصول عليه.

مزايا باقات الدعم السكني

يقدم برنامج سكني العديد من المزايا للمستفيدين التي تم الإعلان عنها على الموقع الرسمي لمنصة سكني لذلك سوف نوضح لكم تلك المزايا في السطور الآتية:

يستطيع المستفيد الحصول على الدعم السكني خلال حصوله على تمويل عقاري في نفس الوقت.

برنامج سكني يقدم دعم مالي مباشر وغير مسترد أيضًا تصل قيمته إلى حوالي 150 ألف ريال سعودي.

الهيئات الشرعية أجازت أيضًا الحصول على الدعم السكني.

يسقط أقساط التمويل في حالة وفاة المستفيد أو عجزه عجز كلي.

طريقة التسجيل في برنامج الدعم السكني الغير مسترد

والتقديم على الدعم يمكن للمستفيدين التسجيل في برنامج الدعم السكني عبر موقع سكني الإلكتروني وذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

الدخول أولًا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج سكني.

والضغط على تسجيل الدخول.

كتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال الخاص بالمستفيد.

تدوين كود التفعيل المرسل إلى الجوال.

كتابة البريد الإلكتروني ورمز مرور الحساب ورقم الجوال وكود التفعيل.

الضغط على تسجيل.

والتقديم على الدعم يكون عن طريق إتباع الآتي:

الدخول إلى منصة سكني ثم الضغط على تقديم.

قراءة الشروط والضوابط الخاصة بالحصول على الدعم والضغط على موافق.

الإجابة على الأسئلة التي سيتم طرحها للتأكد من أهلية المتقدم بشكل صحيح.

بعد الانتظار دقائق سيتم عرض قبولهم للطلب وتحديد موعد الحصول على الدعم.

في حالة إذا تم رفض الطلب سيتم عرض أسباب الرفض.

قيمة الدعم السكني الغير مسترد

قام الدعم السكني بإطلاق منحة جديدة وهي دعم مالي غير مسترد بقيمة 150 ألف ريال سعودي حد أقصى والحد الأدنى 100 ألف ريال سعودي ويتم صرفه على 5 دفعات.

شروط التقديم على الدعم السكني الغير مسترد

وضعت وزارة الإسكان التابعة للمملكة السعودية الدعم سكني بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ومساعدة الأسر، التي لا تملك مسكن للعيش فيه لذلك وضعت بعض الشروط الضرورية الواجب توافرها للحصول على الدعم وتلك الشروط هي: