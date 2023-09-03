” زيت + سكر + كيس مكرونة” كم يبلغ نصيب الفرد في التموين شهر سبتمبر؟ وهل أصبحت حصة الفرد 75 جنيه بدل 50؟ وزارة التموين توضح نصيب كل مستفيد من التموين

ما هي حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين بدءًا من الشهر الجاري، هناك العديد من الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول زيادة نصيب الفرد من 50 جنيه ليصبح 75 جنيهًا، فضلاً عن وصول نصيب المستفيدين من معاش تكافل وكرامة إلى 100 جنيه، وسوف نخبرك حول حقيقة هذا الأمر من خلال هذا المقال.

حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن كل ما اشيع حول زيادة نصيب الفرد من السلع التموينية ليصبح 75 جنيهًا بدلاً من 50 جنيهًا هو مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة وأن نصيب الفرد مستمر كما هو لأول اربعة افراد على البطاقة، أما الفرد الخامس يستمر نصيبه كما هو وهو 25 جنيهًا.

حقيقة خروج الأرز من الدعم التمويني

تابعت الوزارة حديثها حول خروج الأرز من الدعم التمويني بدءًا من شهر سبتمبر الحالي، مؤكدة أنه تم رفع الأرز فعليًا من قائمة السلع التموينية المدعمة وجعل سعره حر، وشددت الوزارة أنها سوف تعمل على متابعة الأسعار بنفسها وتشديد الرقابة من أجل ضمان عدم حدوث تلاعب واحتكار للسلع من قبل التجار.

أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر

نشرت الوزارة أسعار العديد من السلع التموينية والمقرر صرفها على بطاقة التموين وجاءت الأسعار كالآتي: