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” لوعايز هتطلع وتاخد فلوسك كاملة ” التأمين الاجتماعي يُحدد شروط مكافأة نهاية الخدمة الجديدة 2023 حسب قانون المعاشات الجديد + ضوابط الموافقة على المعاش المبكر
حرصت وزارة القوى العاملة على تحديد شروط مكافأة نهاية الخدمة الجديدة لكافة العاملين بالقطاع الخاص وذلك من أجل ضمان حقوقهم ومستحقاتهم المالية، هذا بالإضافة إلى بيان كافة التعديلات في قانون العمل الجديد وشروط الخروج على المعاش المبكر، وسوف نوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بهذا الأمر من خلال المقال الآتي.
شروط مكافأة نهاية الخدمة الجديدة
حددت المادة 126 من قانون العمل كافة التفاصيل المتعلقة باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة بالقطاع الخاص والتي جاءت على النحو الآتي:
- لا يحصل الموظف على مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا بلغ 60 عامًا وهو في الخدمة.
- تكون قيمة المكافأة بحد أقصى نصف آخر راتب يحصل عليه تقريبًا.
- وفقًا لما نصت عليه المادة 126 يحق للموظف الحصول على أجر شهري كامل عن سنوات الخبرة التي قضاها في العمل.
- يستحق مكافأة نهاية الخدمة كل عامل مؤمن عليه.
- يحصل العامل على مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر 75 يوم بعد خمس سنوات عمل.
- يستحق العامل الحصول على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من تاريخ التحاقه بالعمل.
ضوابط وشروط مكافأة نهاية الخدمة الجديدة
- يحصل العامل على أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بدءًا من السنة السادسة لتاريخ الالتحاق بالعمل.
- يستحق العامل المكافأة المنصوص عليها في القانون وذلك عن سنوات الخدمة السابقة والتي تزيد عن الثامنة عشر وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ عمر الستين وتحسب هذه المكافأة على اساس أخر ما كان يتقاضاه.
- نصت المادة 125 من قانون العمل على أنه يستحق العامل المكافأة أيا كانت مدة خدمته، فلا يشترط لاستحقاقها أن يكون قضى سنة كاملة في خدمة صاحب العمل، وإذا تضمنت مدة خدمة العامل كسورا للسنة، فإنه يستحق مكافأة عن هذه الكسور بنسبة ما قضاه منها فى العمل.
- المادة رقم 30 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م وتعديلاته نصت على أن: «يستحق المؤمن عليه مكافأة نهاية خدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة».