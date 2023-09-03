” لوعايز هتطلع وتاخد فلوسك كاملة ” التأمين الاجتماعي يُحدد شروط مكافأة نهاية الخدمة الجديدة 2023 حسب قانون المعاشات الجديد + ضوابط الموافقة على المعاش المبكر

حرصت وزارة القوى العاملة على تحديد شروط مكافأة نهاية الخدمة الجديدة لكافة العاملين بالقطاع الخاص وذلك من أجل ضمان حقوقهم ومستحقاتهم المالية، هذا بالإضافة إلى بيان كافة التعديلات في قانون العمل الجديد وشروط الخروج على المعاش المبكر، وسوف نوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بهذا الأمر من خلال المقال الآتي.

شروط مكافأة نهاية الخدمة الجديدة

حددت المادة 126 من قانون العمل كافة التفاصيل المتعلقة باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة بالقطاع الخاص والتي جاءت على النحو الآتي:

لا يحصل الموظف على مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا بلغ 60 عامًا وهو في الخدمة.

تكون قيمة المكافأة بحد أقصى نصف آخر راتب يحصل عليه تقريبًا.

وفقًا لما نصت عليه المادة 126 يحق للموظف الحصول على أجر شهري كامل عن سنوات الخبرة التي قضاها في العمل.

يستحق مكافأة نهاية الخدمة كل عامل مؤمن عليه.

يحصل العامل على مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر 75 يوم بعد خمس سنوات عمل.

يستحق العامل الحصول على أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من تاريخ التحاقه بالعمل.

ضوابط وشروط مكافأة نهاية الخدمة الجديدة