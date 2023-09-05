” علاج ليك ولاسرتك وعلى حساب الدولة ” برنامج التأمين الصحي الشامل الجديد 2023 يدخل حيز التنفيذ في 4 محافظات .. الكل هيتعالج على نفقة الدولة

أوضحت وزارة الصحة والسكان عن أنه يتم الاستعداد حاليًا من أجل إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الأمر وذلك على حسب ما تم الإعلان عنه من قبل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان.

تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أنه قد اطلع على التقرير المفصل الخاص بالمرحلة الأولى والتي تم تطبيقها في محافظات” بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، اسوان”.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المنشآت 362 منشأة تم الإنتهاء من 98% منها، ونقل تبعية 296 منشأة منها لهيئة الرعاية الصحية وتجهيز 18 منشأة أخرى.

كيفية الاشتراك في التأمين الصحي الشامل عبر بوابة مصر الرقمية

يمكن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال بوابة مصر الرقمية وذلك عن طريق العمل على إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول على الخدمات الرقمية ومنها اختر خدمات التأمين الصحي الشامل.

أنقر على خدمة تسجيل اسرة تأمينية جديدة وانقر على بدء الخدمة.

عليك إتباع التعليمات وإدخال كافة البيانات المطلوبة من أجل إتمام عملية التسجيل.

يجب العلم أن خدمة التسجيل متاحة فقط لرب الأسرة ولا يمكن تسجيل الأبناء بها بدون ولي الأمر.

كيفية الحصول على خدمة التأمين الصحي الشامل