عربي و دولي
عروض بنده على جميع السلع لشهر سبتمبر 2023 خصومات تصل 50% علي الطازج
عروض بنده على جميع السلع لشهر سبتمبر 2023 خصومات تصل 50% علي الطازج
يعد من الهايبرات الكبيرة في المملكة العربية السعودية، ويتميز بوجود العديد من السوبرماركت والهايبرماركت، وكل بداية شهر يتم القيام بعروض على جميع السلع والمنتجات الغذائية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على عروض بنده على جميع السلع لشهر سبتمبر 2023.
عروض بنده على جميع السلع لشهر سبتمبر 2023
يقدم العديد من الفرص لسيدات المنزل بشراء كافة احتياجات بشكل طازج من هايبر بنده في شهر سبتمبر 2023 وبخصومات يمكن ان تصل لمدة 50% على كل من منتجات اللحوم والأسماك والدواجن إلى البسكويت والمنتجات الطازجة وبرجر بقري برازيلي ومفروم بقري أسترالي بأسعار تنافسية ويتيم القيام بهذه العروض لمدة 10 سبتمبر.
عروض بنده في سبتمبر 2023 وخصومات 50%
هي من ضمن أكبر سلاسل البيع في المملكة العربية السعودية، وتعمل على عرض خصومات على كل من الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والأجبان والمخبوزات ومنها.
- تقدم خصم على كافة انواع الخضروات والفواكه الطازجة، ومنها الطماطم الحمراء اللامعة أو الفراولة الحلوة أو الخيار المنعش.
- عروض لمنتجات الألبان والأجبان تعمل على تقديم عروض بنده في سبتمبر 2023، مثل الحليب والزبادي والكريمة، بأسعار مخفضة.
- عروض على المخبوزات والمعجنات ستجد مجموعة رائعة من الخبز الطازج، والكعك، والفطائر، والكرواسون بأسعار مغرية.
- كما انه يثدم خصومات على منتجات العناية الشخصية ومنها المستحضرات التجميلية بأسعار مخفضة، والذي من بينها أحمر شفاه جديد، أو مستحضرات للعناية بالبشرة التي تحتاج لها السيدات.
- عروض بنده على منتجات العناية بالجسم: عروض بنده على منتجات العناية بالجسم في شهر سبتمبر 2023، سواء كنت تحتاج إلى منظف للجسم، أو لوشن للبشرة، أو مزيل عرق فعال، فستجد كل هذه المنتجات بأسعار مميزة في بنده.
- عروض على أدوات المطبخ والمنزل ويتم ذلك على كل من الأواني والمقالي وأدوات الطهي الأخرى و تخفيضات على أدوات التحضير والخلاطات وأجهزة القهوة.