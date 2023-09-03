” التلاوة والترتيل بأصوات عظماء القراءة المصرية” خطوات ضبط وتنزيل تردد قناة مصر قرآن سبتمبر 2023 نايل سات .. جدول برامج القناة

تردد قناة مصر قرآن الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات، يبحث العديد عن تردد قنوات القرآن الكريم وذلك من أجل الاستماع إلى آيات الذكر الحكيم لكبار المشايخ والعلماء والتي تبث بصورة مستمرة طيلة اليوم برواية حفص أو رواية ورش وغيرهم من الروايات الآخرى للقرآن الكريم، وسوف نخبرك حول التردد من خلال هذا المقال.

قناة مصر قرآن كريم

تعد هذه القناة واحدة من بين القنوات المتميزة التي يتابعها المسلمون من كافة انحاء العالم، فهي تبث القرآن الكريم طيلة اليوم لكبار الفقهاء والقراء مثل ” الحصري، الرفاعي، عبدالباسط عبد الصمد، البنا” وغيرهم من الأصوات العذبة المتميزة.

كذلك تعرض القناة على مدار اليوم مجموعة من الأصوات العربية التي تقوم بتلاوة القرآن الكريم مثل ” مشاري بن راشد، أحمد العجمي وماهر المعيقلي وغيرهم”.

تردد قناة مصر قرآن

قد أجرت إدارة قناة مصر للقرآن الكريم العديد من التعديلات على التردد الجديد من أجل ضمان تقديم أفضل صورة دون تشويش أو إنقطاع والحصول على أفضل مشاهدة وإليك التردد:

التردد: 10853 الاستقطاب: أفقي القمر الصناعي: نايل سات معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

مميزات القناة

هناك العديد من المميزات التي جعلت القناة واحدة من بين أفضل قنوات القرآن الكريم ومن بينها: