pdf نتائج الثالث متوسط دور ثاني بالاسم 2023 عبر موقع وزارة التربية epedu.gov.iq في البصرة وديالي وجميع المحافظات

تصدرت نتائج الثالث متوسط دور ثاني بالاسم 2023 محركات البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، كما أشارت وزارة التربية العراقية إلى أنه سيتم إعلان هذه النتائج في بداية الأسبوع الجاري من شهر سبتمبر للعام الحالي، وكما قامت بإجراء عملية تصحيح اختبارات الطلاب بعناية ودقة حيث تم إعداد لجان خاصة لهذا الغرض، وستقوم هذه اللجان بالتحقق من الدرجات حتى يعطى كل طالب درجاته المستحقة بعدالة ونزاهة.

نتائج الثالث متوسط دور ثاني بالاسم 2023

أكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث متوسط دور ثاني بالاسم 2023 لن تتم بشكل مركزي، وتعلن كل محافظة عن نتائجها بعد الانتهاء من عملية تصحيح الاختبارات، وأوصت أيضًا الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة موقعها الإلكتروني وقنواتها على تلجرام وفيسبوك لمتابعة آخر التحديثات، وستصدر نتائج كل محافظة بشكل تدريجي عبر موقع وزارة التربية والتعليم في شكل ملفات PDF وسيتم توفير روابط لكل محافظة بمجرد إعلانها.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور ثاني بالاسم 2023

يمكنك عزيزي الطالب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط دور ثاني بالاسم 2023 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اكتب بعد ذلك رمز التحقق المكون من 5 أرقام التي تظهر على الشاشة ، ومن المعروف أنها أرقام عشوائية تتغير باستمرار حيث يتم الانتقال إلى الموقع من خلالها.

انقر بعد ذلك على نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني 2023.

ومن ثم سوف تبدو أمامك صفحة تتضمن الاسم ورقم الجلوس.

قم بإدخال البيانات الخاصة بك في الخانات الصحيحة مثل الاسم ورقم الجلوس.

اضغط بعد ذلك على الاستعلام عن النتيجة.

وبعد دقائق سوف تظهر النتيجة بشكل مفصل، إلى جانب ظهور بيان تفصيلي بدرجات كل طالب، ونتمنى لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق في المستقبل الأكاديمي والمهني.