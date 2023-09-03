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عروض العثيم على جميع السلع لشهر سبتمبر 2023 خصومات تصل 50% علي الطازج
عروض العثيم على جميع السلع لشهر سبتمبر 2023 خصومات تصل 50% علي الطازج
يتم البحث من قب الكثير عن عروض العثيم السعودية حيث انه يتم تقديم عدد من الخصومات على جميع المنتجات حيث انه يعرض الخصومات بشكل شهري ومن خلال مقالنا سنتعرف على عروض العثيم على جميع السلع لشهر سبتمبر 2023.
عروض العثيم على جميع السلع لشهر سبتمبر 2023
يحتوى على أكثر من 250 فرع في جميع إنحاء المملكة العربية ويوجد على كافة انواع السلع حيث يعرض خصومات تتعدى 50% من قيمة السلعة وذلك على السلع الغذائية وبعض من السلع الخاصة بمنتجات التجميل ومنتجات الالبان والجبن بالكامل والتي يحتاج لها كل الصغار اثناء ذهابهم للمدارس.
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خصومات العثيم التي تصل 50%
- خصم على صلصة طماطم السعودية وزن 135 تباع 48 عبوة 75.00 ريال سعودي
- اما عن سعر زيت زيتون زجاج وزن 250 مل 12 عبوة بسعر 127.00 ريال سعودي
- ورق عنب محشي فيكتوريا وزن 850 جم مكون من 12 زجاجة بسعر165.00 ريال سعودي
- أرز بسمتي أبو كاس وزن 10 كجم عدد 4 عبوات سعر 287 ريال سعودي
- دقيق فاخر وزن العبوة 1كجم مكون من 4 علب وبسعر 104 ريال سعودي
- زيت للطبخ هالي وزن الزجاجة 1.5 لتر يباع الست زجاجة بسعر84.00 ريال سعودي
- اما عن سعر كرتونة مكرونة متنوعة وفرة وزن الكيس 400 جم بسعر 36.00 ريال سعودي
- كرتونة شبيهة قشطة من حلى قولدن وزن 170 جم عدد 48 106.00 ريال سعودي
- يتم عمل خصم على خميرة فورية ساف وزن 500 جم مكون من 20 كيس 280.00 ريال سعودي
- حفائظ بامبر حماية 5 نجوم عدد 42 حفاضة بسعر 147.00 ريال سعودي.