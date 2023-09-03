متخليش واحد يضحك عليك ويستغلك”.. اعرف تفاصيل زيادة 75 جنيه للفرد في بطاقة التموين

حقيقة زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين بعد آخر التعديلات لوزارة التموين فيما يخص بطاقة التموين ونصيب الفرد فيها، سادت بعض الأحاديث بين الناس عن وجود زيادة أخرى لنصيب الفرد في بطاقة التموين، وحسب ما تقول تلك الأحاديث فإن الزيادة بقيمة ٢٥ للفرد اي يصبح اجمالي نصيب الفرد في البطاقة ٧٥ جنيه بالإضافة إلى الزيت والسكر، وقد ردت وزارة التموين على هذه الادعاءات في بيان لها أصدرته على صفحتها الرئيسية نبينها في العناوين التالية.

رد وزارة التموين بشأن الزيادة

أوضحت وزارة التموين في تصريح لها أن الأحاديث المتداولة بين الناس في الآونة الأخيرة ماهي إلا شائعات تم إطلاقها بغرض إثارة الجدل، وأن نصيب الفرض ثابت في بطاقة التموين حسب التعديلات الأخيرة على أن يكون نصيبه ٥٠ جنيه بالإضافة إلى نصيبه من الزيت والسكر اللذين يتم صرفهما له في كل شهر، بالإضافة نصيبه من الخبز بمعدل ٥ رغيف لكل يوم، وعليه فإن ما يدور من زيادة ما هو الا شائعات.

التموين المحدد للفرد

ذلك وقد اوضحت وزارة التموين في بيانها النصيب المقر. لكل فرد من السلع التموينية، وهي أن لكل فرد نصيب ٥٠ جنيه زجاجة زيت بمقدار ٨٠٠ مللي، وفي حال كان عدد الأفراد المسجلين على البطاقة أكثر من فرد فإنه يصرف كل منهم زجاجة زيت بنفس المقدار، ولكن في حال لم يرغب بصرف الزيت يمكن استبداله بأي من السلع التموينية الأخرى سواء كانت سكر أو مربي أو جبنة أو دقيق أو غيرها حسب الرغبة، وأوضحت أيضا أن نصيب الفرد من الخبز بمقدار ٥ رغيف عيش يتم صرفه يوميا للفرد الواحد، ويختلف باختلاف عدد الأفراد أيضا، وبالانتقال إلى نصيب الفرد من السكر فمن المقرر أن يتم صرف كيلو سكر واحد للفرد وفي حالة كانوا اربع أفراد فإنه يتم صرف ملا يزيد عن ٦ كيلو من السكر كحد أقصى، وفي حال لم يرغب بهذا الكم يتم استبداله بسلع أخرى من السلع التموينية مثل المكرونة والارز وما ذكرناها سابقا.

وطبقا لما اوضحناه في العناوين السابقة فإنه لا توجد اي زياده والنصيب المقرر صرفه للفرد هو ما تم توضيحها من قبل الوزارة في تصريحاتها فقط.