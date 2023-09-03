أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم اليوم 2023 مع مصطفي الاغا للفوز بربع مليون دولار

هي من اهم المسابقات التي تشتهر في العالم العربي ويرغب الكثير بالاشتراك بها حيث انها تقدم جوائز اسبوعية وشهرية ويعمل البرنامج على تقديم جائزة ضخمة وهي مليون دولار في كل عام،ومن خلال مقالنا سنتعرف على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم اليوم 2023 .

مسابقة الحلم

مسابقة تعمل عل تحقيق الاحلام في كافة دول العالم ويتم الاعلان عن اسماء الفائزين على القناة المنظمة وهي قناة إم بي سي السعودية، ولكن هناك بعض من المعايير للقبول ومنها.

الأشخاص الغير البالغين والذين لم يبلغوا سن الرشد.

لم يتم التواصل مع العاملين أو القائمين في مسابقة الحلم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن الاشتراك عن طريق الرسائل النصية من خلال الرسائل النصية عن طريق إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve على الرقم المطابق للبلد حيث انها يتم الاجابة على السؤال والانتظار حتى يتم الاعلان عن اسم الفائز كما انه يممكننا تحميل التطبيق الخاص بالبرنامج على الهاتف ثم تقوم بإدخال رقم الهاتف والبيانات المطلوبة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2023