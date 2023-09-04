هُنا .. results.mlazemna.com نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2023 نتائجنا ووزارة التربية العراقية

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني يبحث عنها العديد من أولياء الأمور والطلاب عقب أن صرحت الوزارة عن الإعلان عنها تدريجيا في جميع المحافظات العراقية محافظة تلو الأخرى من خلال موقع “نتائجنا” التابع للوزارة، لذلك سوف نوفر لكم كافة التفاصيل من خلال مقالنا اليوم.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني أتاحت الوزارة إمكانية معرفة النتائج من خلال رابط خاص بالنتائج وبكل سهولة فقط باستخدام اسم الطالب عقب اعتمادها من الوزارة رسميا خلال الساعات القادمة دون احتياج الطالب إلى الذهاب إلى المدرسة الخاصة به،كما تحدث الوزارة على الانتهاء من مرحلة التصحيح في عدد من اللجان الخاصة التي قد اعدد من قبل الوزارة بشكل حذر حتى تتم هذه العملية على أكمل وجه والانتهاء أيضاً من مرحلة المراجعة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

موقع نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني يتم تفعيله والحصول على النتائج يتم عن طريق تطبيق الخطوات البسيطة التالية:

التوجه أولاً إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالنتائج موقع” نتائجنا “.

سيظهر لك قائمة منسدلة احدد من خلالها مديرية التربية التابع لها.

انقر على نتائج الدور الثاني للصف الثالث متوسط.

ثم اضغط على “تنزيل”.

قم بكتابة اسم المدرسة الخاصة بالطالب، اسم الطالب الرباعي أو الطالبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها.

اضغط على بحث.

تلك من “الرقم الامتحاني” الخاص بك وقم مراجعة الدرجات”.

سوف يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني إلكترونيا عقب الانتهاء من مرحلة المراجعة واعتمادها من الوزارة وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، وقد خصصت الوزارة بعض المواقع الاخرى من أجل إتمام عملية الاستعلام بكل سهولة.

يمكنك عزيزي الطالب الاستعلام عن النتيجة برقم الامتحاني عن طريق اتباع الخطوات الموجودة أمامك في السطور السابقة، حيث أن وزارة التربية العراقية قد أشارت إلى أن النتائج يتم الإعلان عنها في وقت قريب وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بها أو من خلال رابط نتائجنا الخاص بها ويتم نشر كافة النتائج من خلاله.