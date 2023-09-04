“الجزء الخامس” موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 131 عبر تردد قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية Kurulus Osman 5

تصدر موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، حيث ارتقب عشاق الدراما التاريخية في الوطن العربي الموسم الخامس، وتجدر الإشارة إلى أن الحلقة الأخيرة التي تم عرضها في 14 يونيو كانت الحلقة 130، وكانت ختام أحداث الموسم الرابع من مسلسل “قيامة عثمان” مما يجعل محبي المسلسل ينتظرون بفارغ الصبر بداية الموسم الخامس من هذا المسلسل.

موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس

لا توجد أي توقعات بخصوص موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس، ولكن من المتوقع أن يُعرض الموسم الخامس بترجمة إلى اللغة العربية على بعض القنوات بدءًا من الحلقة 131 في مطلع شهر أكتوبر المقبل، وتلك القنوات العربية قد سهمت بشكل كبير في نجاح المسلسل في منطقة الوطن العربي.

ومن المعروف أن الموسم الخامس من مسلسل “قيامة عثمان” يُعرض على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء، ويتم بث الحلقات المُترجمة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك كل يوم خميس، وهذه القنوات قامت بشراء حقوق نقل المسلسل في المواسم السابقة.

قصة مسلسل قيامة عثمان

في إطار حديثنا عن موعد مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس، ينبغي الإشارة إلى أن هناك مصادر وتقارير دولية أكدت على أن الشركة المنتجة لمسلسل “المؤسس عثمان” تعمل حاليًا على تصوير الموسم الخامس، والذي من المتوقع أن يحمل أحداثًا مشوقة تجذب الجمهور بشدة.

وسيتناول الموسم الجديد عملية بناء الدولة العثمانية وسيقدم مغامرات المؤسس عثمان خلال تلك الفترة بالرغم من عدم تحديد تاريخ عرض الحلقة 131 من المسلسل بالتحديد، ويشير مصادر متعددة إلى أن الموسم الخامس قد يبدأ عرضه في شهر أكتوبر من هذا العام، ما يتماشى مع توقيت العروض السابقة للمواسم السابقة.

قيامة عثمان يعد من أفضل المسلسلات التاريخية التي حققت نسبة مشاهدة عالية جدا منذ بداية عرضها، وخاصة أن هذا المسلسل يعد امتداد لمسلسل قيامة ارطغل الذي كان يعرض سابقا عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية وكذلك قناة اليرموك الاردنية التي تسعى إلى تقديم كل ما هو جديد في عالم المسلسلات التركية.