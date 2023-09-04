“pdf ” Mlazemna موقع نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني pdf بغداد البصرة وعموم المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني يعد من أكثر الموضوعات التي تهم الطلاب في هذه الفترة ويزداد البحث عنها على شبكة الانترنت بسبب رغبة الطلاب وأولياء أمورهم في الاطمئنان على نتيجة الامتحانات، ولهذا نتعرف على آخر المعلومات حول هذه النتيجة كما نعرفك على طريقة وخطوات استخراجها من خلال الموقع الالكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم بالعراق، وكذلك على آخر الأخبار المؤكدة عنها في السطور التالية.

موقع نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني

يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني من خلال رابط موقع الكتروني تابع لوزارة التربية والتعليم وتم تفعيل هذا الموقع بعد انتهاء وزارة التربية والتعليم من عملية تصحيح اوراق الامتحانات ومراجعتها، كما أوضحت الوزارة في بيان رسمي لها تكشف فيه عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي وإمكانية الاستعلام عنها بالرقم الامتحاني في العديد من المحافظات، وتحرص الوزارة على تسهيل الاستعلام على الطلاب وجعله بشكل إلكتروني من أجل توفير الوقت والجهد لدى وحمايتهم من الازدحام والتكدس أمام المدارس.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني

بإمكان كافة الطلاب والطالبات في العراق استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثاني من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة كما في السطور التالية:

اولا قم بزيارة الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم بالعراق وسجل الدخول عليه.

أو التوجه إلى موقع نتائجنا الوزاري.

بعدها اضغط على ايقونة نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني.

ثم قم بكتابة اسم الطالب في الخانه المخصصه لذلك وسجل رقم الجلوس.

حدد المحافظة التابع لها الطالب

واخيرا اضغط على زر الاستعلام.

انتظر لثواني قليلا وستظهر لك النتيجة بالتفصيل على الشاشة ويمكنك تحميلها على الجهاز أو طباعتها.

حيث تقوم الوزارة في وقت قريب بالاعلان عنها.

بإمكان جميع الطلاب الحصول على هذه النتائج في أقرب وقت ممكن، حيث أن وزارة التربية العراقية قد أشارت إلى إمكانية استخراج الدرجات عن طريق الرابط الرسمي الخاص بها، وكل ذلك يتم بعد أن يقوم الطالب بإدخال رقم الامتحان الخاص به في الخانة الموجودة أمامه على الشاشة.