ايه الخبر الحلو دا!!.. مضاعفة دعم تكافل وكرامة تبعًا لقرارات وزارة التضامن الاجتماعي

مضاعفة دعم تكافل وكرامة، يشغل العديد من المواطنين في مصر اهتمامًا بالبرنامج الاجتماعي تكافل وكرامة 2023، حيث يبحثون عن وسيلة تسهل لهم الاستعلام عن حالتهم من خلال الإنترنت باستخدام رقم البطاقة الشخصية الرقم القومي، يمكنهم الآن تقديم طلب للاستفادة من هذا البرنامج عبر الإنترنت، مما يسهل عملية الاستعلام دون الحاجة إلى زيارة الوزارة بشكل متكرر، ومن خلال هذا التقرير موعد صرف هذا الدعم وبعض القرارات الجديدة بشأن ذلك.

مضاعفة دعم تكافل وكرامة

ضمن جهود حملة الدعم التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي لأهالي الشيخ زويد، أصدرت القباج قرارًا استثنائيًا بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والمساعدات الاجتماعية العاجلة، هذه الزيادة تأتي استجابةً للحاجات الأساسية للأسر في هذه المرحلة الحرجة، خاصة مع اقتراب موعد عودة الأطفال إلى المدارس وعودة الأسر إلى المنطقة بعد فترات طويلة من الغياب، مما يجعلها بحاجة ملحة للدعم والاستقرار في الوقت الحالي.

في إطار سياستها المعتادة، ستبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023 اعتبارًا من السبت الموافق 15 سبتمبر 2023، وهي الإجراء الذي تنفذه الوزارة شهرياً بدءًا من اليوم نفسه في كل شهر.

التسجيل في معاش تكافل وكرامة

لتقديم طلب الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، يجب تقديم الوثائق التالية لوحدات الخدمة الاجتماعية المتواجدة في منطقة سكن المتقدم: