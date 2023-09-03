” Wanasah Baby” تردد قناة وناسة للأطفال 2023 على النايل سات

تعتبر قناة وناسة من أفضل قنوات الأطفال التي تعمل على ترفيه الطفل وتعليمه في نفس الوقت، ويمكن إضافة تردد قناة وناسة للأطفال 2023 من خلال القمر الصناعي نايل سات، وتقوم القناة على تشويق الطفل وتنمية حسه التخيلي من خلال توقع الأحداث التي ستحدث من خلال بعض فقرات المحتوى المقدم، واختلفت القناة عن غيرها من القنوات بما تعرضه، والجدير بالذكر أن هذه القناة تم اطلاقها منذ عام 2017 ميلاديًا، وقامت بتوفير مواقعها الرسمية على مواقع التواصل للتمكن من متابعتها وعرض أي اقتراحات من قبل الجمهور، وخلال مقالنا سنقوم بعرض تردد قناة WANASAT Baby.

تردد قناة وناسة للأطفال 2023

تعمل إدارة قناة WANASAT Baby على أن تكون صورتها وصوتها في أفضل أوضاعهم، وذلك ليتمكن الصغار من متابعة المحتوى والاستمتاع به دون أن يقاطعهم تشويش أو تقطيع أو عدم وضوح للصورة أو الصوت، لذا تعتمد القناة على المعدات الحديثة والمتطورة كما أن إشارتها قوية، وتمكنت القناة بخلق جمهورها الكبير بسبب محتواها، ويمكن تحميل تردد قناة وناسة على جهاز الريسيفر من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11559/ 11430).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (3 /4).

الجودة: (HD).

اسم القناة على شاشة التلفزيون: WANASAT Baby/ وناسة TV.

مميزات قناة وناسة بيبي

امتازت قناة وناسة تي في بالكثير من المميزات التي جعلتها من القنوات الرائدة في مجالها، وتلك المميزات هي: