نظرًا لتأخير دعم شهر سبتمبر “الموارد” توضح كم باقي على صرف رواتب حساب المواطن 1445

من ضمن التساؤلات المنتشرة من قبل البعض هو كم باقي على صرف رواتب حساب المواطن، حيث أوضحت الوزارة طريقة الاستعلام عن الدعم، وأجابت أنه سيتم صرف الرواتب في خلال سبعة أيام من الشهر الحالي، وسوف نوفيكم جميع التفاصيل خلال الفقرات التالية.

كم باقي على صرف رواتب حساب المواطن

يرغب العديد من الأشخاص المقيمين داخل الأراضي السعودية من معرفة كم باقي على صرف رواتب حساب المواطن، حيث قامت الوزارة الموارد البشرية بالإجابة على ذلك وقالت إنه يتم الآن على جميع الرواتب وأيضًا رصدها لكي يتم توافرها لجميع المواطنين في يوم عشرة من ذات الشهر، فإذا حدث تأجيل أو تقديم فذلك إذا كان اليوم المراد الصرفة إجازة رسمية.

تسجيل الدخول إلى حسابك المواطن برقم الهوية

يمكنك التسجيل إلى حساب المواطن برقم الهوية بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات البسيطة التى أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية و لمعرفتها تابع التالي: