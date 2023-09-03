pdf أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 “تحميل قوائم الوجبة التاسعة” بالعراق

أعلنت الحكومة العراقية عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، حيث قامت بتوضيح خطوات الاستعلام والموقع الإلكتروني حيث تمكنك من معرفة إذا تم قبولك أم لا، ففي حال لم يجد أسمك فيجب أن تقوم بمراجعة كافة الشروط التي أعلنتها الوزارة من قبل.

أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماءهم في الوجبة التاسعة للرعاية الاجتماعية بعدما قاموا بالتقديم وتتمثل خطواتها فيما يلي:

اولا قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةhttps://www.molsa.gov.iq/verify/index.php?url=/.

أنقر على خانة تقديم منصة مظلتي الوجبة 9 العراق.

قم باختيار خانة الرعاية الاجتماعية ومن ثم النقر على خانة أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية.

قم بإدخال كافة المعلومات التي ستطلب منك بشكل صحيح.

أنقر على خانة استعلام عن أسماء المشمولين الجدد.

سوف تظهر أمامك جميع الأسماء المقبولة وعن أسماء الرعاية الاجتماعية بالوجبة التاسعة.

شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الشروط الخاصة بالقبول في الوجبة التاسعة الرعاية الاجتماعية، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم عراقي الجنسية.

كما يجب أن تحتوي أسرته على أربعة أفراد بحد أدنى.

أن يكون عمره 18 سنة كحد أدنى.

كما يجب عدم زيادة سن الرجل عن 60، والنساء فيما بين 15 إلى 55.

يجب أن يكون مسجلاً في الشؤون الاجتماعية.

عدم وجود أي أملاك خاصة به

عدم وجود تأمين صحي أو اجتماعي

كما يجب العلم أن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية سوف يتم الإعلان عنهم على موقع الوزارة تحديداً في منصة مظلتي.