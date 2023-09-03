رابط تحميل اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 “من هنـــا” تحميل سريع pdf

يتساءل العديد من المواطنين عن رابط تحميل أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية لمعرفة إذا تم نزول اسمائهم بالوجبة أم لا، لذلك قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتوضيح الرابط الإلكتروني وخطوات الاستعلام عن المقبولين.

رابط تحميل اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية

يمكن لجميع المواطنين الذي قدموا على الرعاية الاجتماعية بتحميل جميع الأسماء من خلال الدخول على موقع الوزارة واتباع الخطوات الآتية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

قم بالنقر على خانة التقديم بمنصة مظلتي الوجبة التاسعة العراق.

يجب أن تختار خانة الرعاية الاجتماعية.

تحديد أسماء المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة منك بشكل صحيح.

اضغط على خانة طلب الاستعلام حول أسماء الأشخاص المدرجين حديثًا.

ستظهر أمامك كافة أسماء الأفراد المستحقين للوجبة القادمة.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية

قام برنامج الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة الشئون الاجتماعية العراقية بوضع خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في الوجبة القادمة، وذلك بعد كثرة التساؤلات من قبل المتقدمين على البرنامج وتتمثل الخطوات فيما يلي: