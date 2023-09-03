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رابط تحميل اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 “من هنـــا” تحميل سريع pdf
يتساءل العديد من المواطنين عن رابط تحميل أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية لمعرفة إذا تم نزول اسمائهم بالوجبة أم لا، لذلك قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتوضيح الرابط الإلكتروني وخطوات الاستعلام عن المقبولين.
رابط تحميل اسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية
يمكن لجميع المواطنين الذي قدموا على الرعاية الاجتماعية بتحميل جميع الأسماء من خلال الدخول على موقع الوزارة واتباع الخطوات الآتية:
- قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
- قم بالنقر على خانة التقديم بمنصة مظلتي الوجبة التاسعة العراق.
- يجب أن تختار خانة الرعاية الاجتماعية.
- تحديد أسماء المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة منك بشكل صحيح.
- اضغط على خانة طلب الاستعلام حول أسماء الأشخاص المدرجين حديثًا.
- ستظهر أمامك كافة أسماء الأفراد المستحقين للوجبة القادمة.
الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية
قام برنامج الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة الشئون الاجتماعية العراقية بوضع خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في الوجبة القادمة، وذلك بعد كثرة التساؤلات من قبل المتقدمين على البرنامج وتتمثل الخطوات فيما يلي:
- يجب أن تقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهو gov.iq
- قم بالنقر على خانة التقديم في منصة مظلتي الوجبة التاسعة العراق.
- قم باختيار خانة الرعاية الاجتماعية.
- يجب أن تقوم بتحديد أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- قم بكتابة كافة المعلومات المطلوبة منك بشكل صحيح.
- وفي النهاية قم بالنقر على خانة طلب الاستعلام حول أسماء الأشخاص المدرجين حديثًا.
- ستظهر أمامك كافة أسماء الموطنين المقبولين وأسماء الفئات الاجتماعية الخاصة بالوجبة السابعة.