دعم سكني.. شروط الدعم السكني الجديد للنساء المتزوجات 1445

كشفت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، عن شروط التسجيل في برنامج سكني، والحصول على الدعم المقدم لجميع النساء المتزوجات، فضلاً عن أن ذلك يأتي لتوفير مسكنًا ملائمًا للعديد من الفئات الذين ليس لديهم مسكن مناسب، بما يوفر لهم حياة كريمة، لكن يأتي وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نوضحها لكم في السطور التالية.

شروط الدعم السكني للنساء المتزوجات 1445

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التسجيل في برنامج سكني، والحصول على الدعم المقدم لجميع الفئات التي تنطبق عليهم الشروط التالية:-

لابد وأن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية السعودية.

أن يبلغ عمر المتقدم أو المتقدمة أقل من 25 عامًا.

يجب وأن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

عدم امتلاك المتقدمة لأي مسكن أخر.

لابد من إرفاق جميع المستندات اللازمة عند التقديم على مسكن.

يجب وأن يكون لديها مصدر دخل مستقل.

ألا تكون المتقدمة لديها أي أصول عقارية ذات قيمة عالية.

عدم استفادة المتقدمة من أي دعم أخر.

أن يكون قد مر على طلاق المتقدمه عامين.

خطوات التقديم على الدعم السكني

جاءت أهم خطوات التقديم على الدعم السكني، والحصول على الدعم المقدم، وفقًا لما يلي:-