الاستفسار عن الاوراق المطلوبه للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023 “من هنــا”

أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هذه شقق تكون لسكان منخفضه الدخل، كما أعلنت أن يوجد مشاريع لسكان هذه المنطقة السكنية، كما أوضحت وزاره الإسكان الاجتماعى أن هذه مشاريع مطروحه للشباب ومختلف أعمار المواطنين وبشروط محدده، فهناك سكن مخصصه للشباب ومشاريع أخرى لكل من يرغب فى الحصول على شقه من وزارة الإسكان الاجتماعى، وبدأ حجز من يوم 22 أغسطس حتى 21 أكتوبر المقبل يستمر لمده شهرين.

الاوراق المطلوبه للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

صوره بطاقة الزوج وصوره بطاقة الزوجه.

صور شهادات ميلاد الابناء .

إذا كان الزوج يعمل فى الأعمال الحرة عليه إحضار شهاده الدخل من مكتب المحاسب القانوني المعتمد .

إيصال الكهرباء ومياه والغاز فى حال السكان المتقدم .

فى حالة الزوجه إذا تعمل علي زوج تقديم مرتب الزوجه .

شراء كراسه الشروط وارفاق سداد المقدم بنهاية الكراسة .

صور من حالة الاجتماعية الأرمل والمطلقات وعدد أفراد الاسره مع مستند رسمي يوضح مصدر الدخل فى حالة المطلقة تقديم مستند للنفقه الذى تحصل عليه .

من يحصول على معاشات يقدمون مستند من التأمينات الاجتماعيه .

شهاده دخل الاعزب لا تتجاوز 4500 والاسره لا تتجاوزه 6000 وبشرط أن تكون مختومه من مكان العمل .

بالنسبة للعاملين في قطاع الشركات وجهات الحكومية يلزم تقديم شهاده بجميع البيانات والدخل السنوي .

صوره من السجل التجاري أو البطاقه الضارييه لاصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفيه.

أماكن الذى توجد بها شقق الإسكان الاجتماعي