صدرت على موقع اليوم السابع “خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم فقط ” 2023

كما أوضح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني ستظهر خلال 48 ساعة هو يوم الثلاثاء المقبل وسيفتح باب تنسيق المرحلة الثالثة يوم الاربعاء سوف يتيح لهم جميع الكليات والمعاهد الذى تناسب مجموع درجاتهم، ثم يتم عرض نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى كما قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم للتعليم الفني سيتم إعلانها رسميا عبر موقع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الالكتروني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم فقط

يتم عرض نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على دكتور رضا حجازى ليقوم باعتمادها رسميا، ثم يقوم بتحمل النتيجة الالكتروني عبر موقع الوزارة، ويقوم الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم فقط من خلال موقع الوزارة، سيتم عقد مؤتمر يتحدث فيها الدكتور رضا حجازى عن نسبة نجاح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لأنها تهتم كثير من الطلاب بنسبة النجاح الذين رسبوا فى مادة أو مادتين خلال نفس المؤتمر سيقوم الوزير رضا حجازى بالتأكيد على عدم وجود تظلمات تخص امتحانات الثانويه العامه الدور الثاني 2023، إتباع خطوات الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالاسم فقط 2023 من خلال الرابط التالي: