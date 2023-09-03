الأمانة العامة تُعلن عن خدمات مجانية لأصحاب المنازل المزالة وجميع متضرري الأحياء العشوائية

خدمات مجانية لأصحاب المنازل المزالة ضمن ما يتم تقديمه من قبل أمانة جدة والتي تحرص بإستمرار على توفير أفضل ما يمكن تقديمه للمواطنين والمقيمين بالمدينة، حيث تعمل على تحسين جودة الحياة وتيسير الحياة اليومية عبر التطور والاستدامة، وتلبي الأمانة احتياجات المواطنين من خلال الخدمات المجانية التي تزيد من التفاعل المجتمعي.

خدمات مجانية لأصحاب المنازل المزالة

كشفت أمانة جدة عن عدة خدمات يتم تقديمها إلى سكان الأحياء العشوائية والتي تم هدم منازلهم، كما ذكرت أن تلك الخدمات تغطي مجموعة متنوعة من الاحتياجات بداية من تسديد الإيجار بمبالغ يمكن أن تبلغ ملايين من الريالات إلى إتاحة 100 ألف خدمة أخرى وهي كالآتي:

دفع إيجارات السكن حيث يتم توفير دعم نقدي عبر الأمانة تسديد الإيجارات الخاصة بالسكان المتأثرين بعملية الإزالة.

تقديم وجبات صحية للمحتاجين.

توفير وحدات سكنية حيث قامت الأمانة بتسكين ما يزيد عن 24 ألف أسرة عبر تقديم 800 وحدة سكنية تابعة المبادرة المقدمة من وزارة الإسكان.

نقل العفش حيث تقدم الأمانة خدمة نقل وتأسيس العفش للمواطنين المتضررين من عمليات الهدم والإزالة.

شراء الدواء حيث تقوم بتوفير دعم من أجل شراء الأدوية اللازمة للأفراد.

السلال الغذائية وهذا لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية.

تقديم حليب للأطفال وهذه الخدمة يتم توفيرها للأسر ذات الاحتياجات الخاصة.

توظيف المواطنين حيث قدمت الأمانة ما يزيد على 270 وظيفة من أجل تعزيز القدرات الإنسانية وإتاحة فرص عمل.

طرق التواصل مع أمانة جدة

أتاحت أمانة جدة بإطار جهودها وتحقيق التطوير الحضاري الذي ترغب به طرق من أجل التواصل معها وهي كالآتي: