أصحى ليغفلوك.. صدمة أصحاب المعاشات.. الحكومة تُعلن رسميًا حالات وقف صرف المعاش والزيادة الجديدة  

يعد ملف المعاشات من أكثر الملفات التي يهتم بها العديد من المواطنين، حيث إنه تزامنًا مع صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، بدأ الكثير من المستفيدين يتساءلون عن الحالات التي يتوقف فيها المعاشات، فضلاً عن أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أقرت هذه الحالات وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليه الجميع.

حالات إيقاف المعاشات 2023

هناك بعض الحالات التي يتوقف فيها المعاشات عن المشتركين في نظام التأمينات، فضلاً عن هذه الحالات جاءت وفقًا للمادة رقم 148 لعام 2019، وهم كتالي:-

يتوقف المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش المستحق.

بينما الحالة الثانية التي يتوقف فيها المعاش عند زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت.

بينما في الحالة الثالثة يتوقف المعاش عن المشترك عند بلوغ الأبن أو الأخ سن الحادية والعشرين، لكن هناك بعض حالات الاستثناء التي يُستثنى منها وقف المعاش وهو العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

الحالة الرابعة التي يتم فيها وقف المعاش هو إلتحاق المستفيد بأي عمل خاضع للتأمينات الاجتماعية.

إذا كان صاحب المعاش يُمارس مهنة تجارية أو غير تجارية وفقًا للقوانني والوائح لمدة تبلغ 5 أعوام سواء كانت متصلة أو متقطعة ويعود بعدها لصرف المعاش كما كان.

زيادة معاشات سبتمبر

يذكر أن معاشات شهر سبتمبر، جاءت بالزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إن هذه الزيادة تأتي ضمن الزيادات السنوية التي يتم وضعها كل عام لكافة المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية.