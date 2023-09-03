استقبل الآن “تردد قناة طيور الجنة 2023” TOYOR EL JANAH على نايل وعرب سات

قناة طيور الجنة هى إحدى القنوات التلفزيونية المميزة بالنسبة لجميع الأطفال الصغار والكبار التى يتم عرض قناة طيور الجنة على نايل سات حتى جميع الآباء والأمهات يتمكنوا من حضروا أبنائهم بعض البرامج الترفيهية والاغاني والاناشيد المميزة وأصبحت هذه قناه تخلص الأطفال من الأفكار الخاطئة، أصبحت عودة القناة طيور الجنة مرة أخرى فائدة كبيرة لجميع المواطنين.

تردد قناة طيور الجنة

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد : 11258.

معدل الترميز:27500.

استقطاب أفقي.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الجودة:HD.

قناه طيور الجنه هى إحدى القنوات المميزة تحصل على نسبة مشاهدة من جميع أنحاء العالم من الأطفال، كما أنشأت هذه القناة أول مرة عام 2008 حصلت هذه القناة على نجاح باهر هى من ضمن القنوات لديها ملايين من المشاهدين حول العالم لأنه محتواها مميزة بالنسبة لجميع المشاهدين، أن هذه قناه لديها برامج متعددة للأطفال وتتميز هذه القناة لها روح عائلى تجذب الأطفال على مشاهدتها خلال 24 ساعة لا يوجد بهذه القناة تشفير تقدم هذه القناة محتوى يناسب جميع الفئات العمرية الأطفال الرضع والأطفال فى سن الحضانة والأطفال في سن المدرسة .

برامج قناة طيور الجنة

نقدم لكم البرامج التي تقدمها قناة طيور الجنة يتعلم الأطفال من خلال البرامج تعاون والتفاهم ويتعلم التعامل مع الأصدقاء ويتعلم القرآن الكريم بطريقه سهله كما توجد برامج تعليميه تعليم الحروف باللغه العربيه .

خطوات تحميل القناة على الرسيفر