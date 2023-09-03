نزل حالًا “تردد قناة أون تايم سبورت” ON TIME SPORTS على نايل سات 2023 .. خطوات الضبط بكل سهولة

قناة أون تايم سبورت من أشهر القنوات الرياضية العالمية وعرض كافة فعاليات البطولات الرياضية سواء على مستوى المحلي ، وتعتبر القناة رقم واحد فى مصر فى العرض كافه الدورات الرياضية، وتمكنها من عرض المنتخب المصري فى تصفيات كأس العالم 2023 في دولة قطر، تقوم القناة اون تايم سبورت بعرض البطولات الرياضية في مصر بشكل حصري .

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد :11681.

الترميز:27500.

استقطاب:أفقي .

جوده :SD.

اون تايم سبورت الرياضية تحصل على عدد كبير من المشاهدين في جميع أنحاء العالم الذين يحبون متابعة اخبار الرياضه تعرض القناة اون تايم سبورت كافة البطولات الرياضية المصريه والعالميه والبطولات الافريقية على المتابعين، أبرز المباريات العالمية التي تبثها القناة هي مبادرة كأس السوبر الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونه عام 2017، والجدير بالذكر أن قناة أون تايم سبورت تمتلك راديو خاص بها على اف ام .

أبرز البطولات التي تعرض على قناة أون تايم سبورت

بطولة كأس مصر.

مباراة المنتخب المصري لكرة القدم .

بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2023.

بطولات الرياضية الأخرى فى العاب السلة والسباحة وتنس.

بطولة دوري أبطال أفريقيا .

أشهر المذيعين على قناة أون تايم سبورت