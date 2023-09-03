معدل القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023

بعد انتظار طال، أعلنت وزارة التعليم في المملكة الأردنية عن معدل القبول الموحد في الجامعات الأردنية، حيث يتم الإعلان عنه عقب ظهور نتيجة التوجيهي، وبناء على ذلك المعدل يبدأ الطلاب في عمل التنسيق الخاص بهم وبما يتناسب مع المجموع الكلي للدرجات من أجل الالتحاق بالجامعة المنشودة، وفيما يلي نقدم لكم التفاصيل الخاصة بمعدل القبول الموحد في جامعات المملكة الأردنية.

معدل القبول الموحد في الجامعات الأردنية

تختلف كل جامعة عن غيرها في معدل القبول والتسجيل، لذلك فيجب على طلاب التوجيهي أن يتعرفوا على كل جامعة أو كلية ومعدل القبول الخاص بكل واحدة من أجل أن يتقدم الطلاب على الالتحاق بالجامعة التي يريدها، لذلك نتعرف على معدل القبول الموحد في الجامعات الأردنية لهذا العام في السطور التالية:

تأتي كلية الطب كما هو المعهود في مقدمة القائمة من حيث الدرجات الأعلى، ويكون معدل القبول بكلية الطب لهذا العام 98,8%.

أما كلية طب الأسنان فسوف يكون معدل القبول الخاص بها من مجموع 97,15%.

معدل القبول لكلية العلاج الطبيعي لهذا العام سوف يكون 93%.

كلية الهندسة المعمارية سوف يكون معدل القبول بها من 93,6%.

أما كلية الهندسة الميكانيكية سوف يكون معدل القبول بها 91,9%.

أما عن كلية الهندسة المدنية فسيكون معدل القبول بها لهذا العام من 91,45%.

سوف تقبل كلية هندسة الكهرباء معدل 92,5% للعام الجديد.

وتقبل كلية التمريض هذا العام الدراسي الجديد من معدل 94%.

جاء معدل القبول بكلية الحاسب الآلي بمجموع 94,35%.

ومعدل القبول بكلية اقتصاد وأعمال سوف يكون 92,6%.

سوف يأتي معدل القبول بكلية الرياضيات لهذا العام الدراسي الجديد بمجموع 89%.

جاء معدل القبول بكلية المحاسبة على نحو 95,95%.

أما كلية التسويق فجاء معدلها للقبول هذا العام على نحو 93,7%.

وأخيرًا سوف يكون معدل القبول بكلية اللغة العربية لهذا العام بمجموع 91,3%.

ما هي وحدة التنسيق الموحد 2023 – 2024

ينتظر الكثير من طلاب التوجيهي الناجحون أن تعلن وحدة التنسيق الموحد في الأرْدُنّ عن معدلات القبول لهذا العام، حيث تُعد وحدة التنسيق الموحد هي الجهة المعنية بقبول طلاب وطالبات المرحلة التوجيهية بجامعات المملكة الأردنية، وذلك طبقًا لدرجاتهم ونسب النجاح في شهادات المرحلة الثانوية التوجيهية، ومن الجدير بالذكر أن كل جامعة يكون لها التنسيق الخاص بها، بالإضافة إلى التخصصات الذي ينفرد كل تخصص منها بمجموع يتناسب معه عن غيره.

خطوات التسجيل في الجامعات الأردنية

خصصت وزارة التعليم إمكانية التقديم بشكل إلكتروني عن طريق موقع وحدة التنسيق الموحد في المملكة الأردنية، وذلك للتسهيل على الطلاب باتباع الخطوات التالية: