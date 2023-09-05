أخيرًا تطبيق قرار العمل 3 أيام فقط في الأسبوع لهذه الفئات من الموظفين فقط.. يابختك ياسيدي نص الاسبوع راحة

العمل 3 أيام فقط في الأسبوع، على العديد من الموظفين الراغبين في تقليل أيام عملهم الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 الصادر في إطار الخدمة المدنية، الذي يسمح للموظفين في الجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة لها بتقديم طلب للعمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع فقط وذلك مقابل تخفيض في راتبهم، بناءا على لقوانين واللوائح المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، والتي تحدد شروط وإجراءات الحصول على هذا النظام، ويمكن العثور على تفاصيل أكثر حول هذا الأمر في نص القانون ولائحته التنفيذية، من خلال هذا التقرير.

العمل 3 أيام فقط في الأسبوع

يُسمح للموظف الحكومي بالعمل جزءًا من الوقت، بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، بغض النظر عن عدد أيام العمل في وحدته الإدارية، وذلك عندما يُقدم طلب من قبل الموظف لاعتماد هذا النظام.

الخطوات المتبعة لإمكانية العمل 3 أيام فقط في الأسبوع كالتالي:

يجب على الموظف تقديم طلب للجهة المعنية، وهي المسؤولة عن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب العمل جزء من الوقت، وهذا يعتبر اختصاصًا لها وفقًا للقواعد المحددة.

يتعين على الموظف الالتزام بالعمل لثلاثة أيام في الأسبوع، بغض النظر عن عدد أيام العمل في وحدته.

الموظف يحصل على 65% من أجره الوظيفي والمكمل.

يتم خصم الاشتراكات والتأمينات من الأجر الكامل للموظف، وتُحتسب هذه الفترة كفترة اشتراك عادية.

الموظف يحق له 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المخصصة.

خفض ساعات العمل في هذه الحالات

قانون الخدمة المدنية ينص على عدة حالات يمكن فيها تقليل ساعات العمل اليومية لموظفي الحكومة والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفي هذا السياق تنص المادة 45 من القانون على أنه يتعين على السلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواعيده وتوزيع ساعات العمل وفقًا لاحتياجات المصلحة العامة، مع الالتزام بعدم تقليل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة وعدم زيادتها على اثنتين وأربعين ساعة.

يمكن تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف في الحالات التالية: