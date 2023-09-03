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القنوات الناقلة لمباراة انتر ميامي ولوس انجلوس في الدوري الامريكي مجاناً
القنوات الناقلة لمباراة انتر ميامي ولوس انجلوس في الدوري الامريكي مجاناً
ستقام المباراة غدًا في فجر يوم الاثنين حيث انها تعتبر من المباراة القوية والتي يتم اللقاء بين انتر ميامي ولوس انجلوس في الدوري الامريكي ويهتم عد كبير بالتعرف على القنوات الناقلة لها ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة انتر ميامي ولوس انجلوس في الدوري الامريكي مجاناً.
ما هو موعد مباراة انتر ميامي ولوس انجلوس
تتم المواجهة القوية بين الفريقين في تمام الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة والسادسة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث يتصدر فريق نادي انتر ميامي في المركز الرابع عشر لحصوله على 22 نقطة في المقابل كما جاء فريق نادي لوس انجلوس جالاكسي المركز الثاني بحصوله على 40 نقطة.
تردد القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ضد لوس انجلوس جالاكسي
يمكننا ان نستمتع بمشاهدة المباراة على تردد قناة الكويت الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة إنتر ميامي ولوس انجلوس جالاكسي وذلك من خلال التعرف على البيانات الاتية وهي.
- القمر الصناعي هو: نايل سات.
- التردد هو: 11678.
- معامل التصحيح هو 6\5.
- معامل الترميز هو: 27500.
قنوات اخرى عارضة لمباراة انتر ميامي ولوي انجلوس
- قناة فوكس وهي من ضمن اهم القنوات التي تعرض محتوى رياضي مميز حيث انها تنقل عدد من المباريات الهامة على مدار اليوم.
- ايضًا قناة TUDN قناة رياضية هامة وتنقللا افضل محتوى رياضي باللغة الاسبانية.
- قناة Univision Deportes تعتبر من ضمن اهم القنوات العارضة لمجتوى رياضي باللغة الاسبانية.
- شبكة CBS Sports Network تحتل المركز الاول في القنوات الرياضية الناقلة للدوري الامريكي.