ستقام المباراة غدًا في فجر يوم الاثنين حيث انها تعتبر من المباراة القوية والتي يتم اللقاء بين انتر ميامي ولوس انجلوس في الدوري الامريكي ويهتم عد كبير بالتعرف على القنوات الناقلة لها ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة انتر ميامي ولوس انجلوس في الدوري الامريكي مجاناً.

ما هو موعد مباراة انتر ميامي ولوس انجلوس

تتم المواجهة القوية بين الفريقين في تمام الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة والسادسة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث يتصدر فريق نادي انتر ميامي في المركز الرابع عشر لحصوله على 22 نقطة في المقابل كما جاء فريق نادي لوس انجلوس جالاكسي المركز الثاني بحصوله على 40 نقطة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ضد لوس انجلوس جالاكسي

يمكننا ان نستمتع بمشاهدة المباراة على تردد قناة الكويت الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة إنتر ميامي ولوس انجلوس جالاكسي وذلك من خلال التعرف على البيانات الاتية وهي.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

التردد هو: 11678.

معامل التصحيح هو 6\5.

معامل الترميز هو: 27500.

قنوات اخرى عارضة لمباراة انتر ميامي ولوي انجلوس