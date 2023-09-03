مش هتحتاج كورسات تانى.. طريقة التسجيل في العمل المرن 2023

أصبح بالإمكان الآن طريقة التسجيل في موقع العمل المرن 2023 في المملكة العربية السعودية بسهولة، للاستفادة من العديد من الفرص المميزة المتاحة والمعروضة في الموقع الرسمي، يقدم الموقع حلولًا لمعالجة نقص المهارات والخبرات في المؤسسات الكبرى، ويعمل على إدخال كوادر جديدة في أقسام متخصصة، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو.

طريقة التسجيل في العمل المرن 2023

فيما يتعلق بطريقة التسجيل في العمل المرن، تكون على النحو التالي:

يتوجب عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة العمل المرن ثم اختيار رمز الباحث من بين العديد من الخيارات المتاحة على الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك، يفضل النقر على رمز “التسجيل الآن” المتاح في الجزء السفلي من الصفحة، ثم يتم إدخال اسم الشخص الذي يتطلع للعمل بالإضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الذكي.

من ثم، يتعين عليك تحديد مدينة العمل من بين القائمة المتاحة والتي تشمل مدينتي الرياض والمدينة المنورة، بالإضافة إلى مدينتي مكة وتبوك وجدة والطائف، وأيضًا الدمام والقصيم والأحساء ونجران.

بمجرد تحديد عمر المتقدم والفترة والمدة المطلوبة للعمل، يمكنك النقر على زر الإرسال.

شروط التسجيل في العمل المرن

شروط التسجيل في المنصة هي كالتالي:

يجب عدم تجاوز ساعات العمل المحددة بالشركة عن ساعات العمل العادية، ويجب أيضاً توفير الحماية الكاملة للعمال بحيث ينطبق نظام العمل المرن عليهم كما ينطبق نظام الحماية التأمينية والاجتماعية المطبق على العاملين بشكل دائم في المنظمة.

يجب أيضًا إبرام اتفاقية عمل بين صاحب العمل والعمال توضح عدد ساعات العمل وتحدد الراتب.

من غير الجائز للشركة تنفيذ عمل إضافي للعامل خارج ساعات العمل المحددة في عقدهم.

مميزات برنامج العمل المرن

إحدى أبرز فوائد برنامج العمل المرن في المملكة العربية هي:

تهدف إلى تشجيع فرص العمل وتعزيز الدخل الشخصي من خلال توفير فرص في مجالات مختلفة للعمل والمؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى إيجاد حلول لتعزيز المهارات المفقودة داخل الشركات.

يسهم أيضًا في تجديد روتين العمل والتخلص من التوتر و زيادة مستوى الخبرة والكفاءة للعامل في مجال تخصصه.