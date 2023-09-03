مش تشيل هم من النهاردة.. طريقة اسقاط مديونيتي في stc والاستعلام عن المتغيرات

طريقة اسقاط مديونيتي في stc، ينتظر الزبائن بصبر الإعلان المقبل لشركة الاتصالات stc، حيث تقدم عروضاً جديدة تهدف إلى تخفيض الديون أو تقسيطها، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من العروض الترويجية خصيصاً لهم، تعمل الشركة السعودية للاتصالات على تقديم عروض لتخفيض الديون أو إلغائها للعملاء الذين لا يستطيعون سداد الأقساط بسبب ضعف الدخل، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد عرض لإلغاء الديون، لمعرفة الطريقة تابع كالتالي.

طريقة اسقاط مديونيتي في stc

لكن بإمكانك زيارة أحد فروع الشركة، وبعدها:

يجب عليك الحصول على نموذج يُعرف تقسيط الديون، وتقديمه مع مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة في الشركة.

قدم طلبك في قسم خدمة العملاء وانتظر، سيتم دراسة الطلبات المقدمة لهم والتحقق من صحة الأوراق المقدمة، ثم ستتلقى الرد في أقرب وقت ممكن.

باستطاعتك أيضًا الحصول على تفاصيل خدمة تقسيط الأموال المتعثرة عن طريق الاتصال بالرقم المجاني 8001166696.

أوضحت الشركة أنه إذا لم يتم سداد المبلغ المستحق خلال فترة السماح التي تبلغ 75 يومًا من تاريخ إصدار أول فاتورة، فلها الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لها، بما في ذلك اللجوء إلى القانون.

الاستعلام عن المبالغ المتعثرة stc

يمكنك الحصول على معلومات حول المبالغ المتأخرة في شركة الاتصالات السعودية stc من خلال موقع خدماتي المرتبط بها باستخدام رقم الهوية الشخصية.

يجب عليك زيارة الموقع الرسمي لشركة الاتصالات السعودية للحصول على معلومات حول مديونيات.

بعد ذلك، أدخِل اسم المستخدم أو لكَ الاختيار بإستخدام رقم الهوية.

أدخِل كلمة المرور الخاصة بك وتسجّل الدخول، ثم اختر أيقونة الخدمات الخاصة بي، أو أيقونة الاستعلام عن فواتيري.

بعد ذلك، يمكنك معرفة حجم الديون للشركة السعودية للاتصالات (الاتصالات السعودية – stc).

تطبيق الاستعلام عن مديونية stc

تستطيع أيضًا استخدام تطبيق ميستك للاستفسار عن الديون باستخدام رقم الهوية، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يجب أن تقوم بالدخول إلى متجر جوجل بلاي ومن ثم تحميل تطبيق mystc عن طريقه.

عند النقر على أيقونة التثبيت، سيتم بدء التحميل على جهازك. بعدها، قم بإدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية مع كلمة المرور الخاصة، واضغط على أيقونة الدخول.