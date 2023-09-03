أرقص يا عم الحج .. ومن حق الكبير يدلع.. عاجل صدور قرار نهائي.. بصرف أموال أصحاب المعاشات.. بعد توقفها 5 سنين رجعت تاني .. اخر اخبار المعاشات الان

اخر اخبار المعاشات الان، حيث تلقى أصحاب المعاشات قراراً جديداً في الساعات الأخيرة من يوم السبت الموافق 2 سبتمبر الحالي، بشأن إعادة صرف أموال لهم بعد توقفها لمدة خمس سنوات سابقة، في هذا السياق، كشف عادل ياسين، الأمين العام لنقابة التجاريين العامة، عن تفاصيل عودة صرف معاشات النقابة مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة، بعد توقفها طوال السنوات الماضية، وأشار إلى أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل من قبل المجلس الحالي للنقابة لتوفير العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل.

اخر اخبار المعاشات الان

وأكّد ياسين في تصريحات صحفية أن مجلس نقابة التجاريين قرر صرف أموال جديدة لأصحاب المعاشات، وذلك خلال الأسبوع المقبل، يأتي هذا القرار نظرًا لتراكم المتأخرات التي بلغت نحو ٥ سنوات كاملة، ويرجع سبب هذا التراكم إلى ضعف موارد النقابة وعجزها عن توفير المستحقات لأعضائها،وأشار الأمين العام للنقابة إلى أن السبب الرئيسي وراء تعطيل صرف المعاشات وتراجع قدرات النقابة هو الاعتماد الكبير على الاشتراكات السنوية فقط، بالإضافة إلى وجود حاجة ملحة لإجراء تعديلات في قانون النقابة الحالي الذي يرجع تاريخه إلى عام 1974، وذلك بسبب عدم ملائمته للوضع الحالي.

قيمة معاشات التجاريين

وأشار الأمين العام للنقابة العامة للتجاريين إلى أن قيمة معاشات التجاريين في الشهر الواحد تتجاوز حوالي 50 جنيهًا مصريًا فقط، ولكن بسبب التوقف طوال الفترة الماضية، تراكمت المتأخرات ووصلت إلى أكثر من 150 مليون جنيه، وذكر أن النقابة تحتاج إلى تقريبا 80 مليون جنيه سنويا لسداد ثلاث دفعات من المعاشات كل أربعة أشهر من السنة الميلادية.