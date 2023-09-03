تردد قناة ابو ظبي الناقلة لمباراة انتر ميامي ولوس انجلوس الامريكي بدون تشفير

يهتم عدد كبير من مشجيع الدوي الامريكي بالتعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس والتي سيتم اقامتها يوم الأثنين الموافق 4 سبتمبر المقامة على إستاد بي إم أو ستاديوم، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ابو ظبي.

مباراة انتر ميامي ولوس انجلوس

حصد نادي إنتر ميامي علي نقطة واحدة في المباراة الاخيرة له امام نادي ناشفيل في الدوري الأمريكي، والتي انتهت على التعادل السلبي بدون أهداف حيث انصدام المشجعين من عدم حصول ميسي على اي هدف منذ ان تم الانتقال للدوري الامريكي ولكنه قد حصل على اول بطولة وهو كأس الدوريات الأمريكي، وتم الوصول لنهائي كأس الولايات المتحدة وانه يعمل على مواصلة مسيرة النجاح للنادي حتى يتم الحصول على اللقب.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس

يمكننا ان نشاهدة المباراة عبر منصة Apple TV+ حيث انها تعمل على بث مباريات الدوري الأمريكي وتم الاعلان من قبل قناة أبو ظبي عن نقلها لجميع المباريات المشارك بها ميسي مع نادي إنتر ميامي.

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تردد قناة أبو ظبي 1

يمكننا الاستمتاع بمشاهدة المباراة من خلال الاتي.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة أبو ظبي 2

يمكننا ان نشاهد المباراة بين انتر ميمي ولوس انجلوس على النايل سات من خلال التعرف على الاتي.