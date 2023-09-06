التموين أصلا مش بيبيعه بالسعر ده.. الحق اشتري في أسرع وقت .. سعر السكر للمستهلك اليوم .. العصائر كتير والسكر اكتر

سعر السكر للمستهلك اليوم، هذه وقد تراجع سعر السكر للمستهلك في اليوم بتدشين محلات البقالة في جميع محافظات البلاد، بعد أن ارتفع في اليوم السابق الجمعة، حيث أفادت بورصة الأسعار اليوم بأن هناك اختلافًا في أسعار السلع الأساسية، حيث تراجع سعر كيلو السكر المباع للمستهلك اليوم بعد أن قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتوقيع على عقود شراء كميات من السكر من البرازيل، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

سعر طن السكر اليوم

هذا وقد تم انخفاض سعر السكر للمستهلك اليوم إلى 24.27 جنيه، بتقلص قدره 93 قرشا، حيث جاء سعر الطن على النحو التالي.

تم تسجيل سعر طن السكر الأبيض في الصفقات اليوم بحوالي 20 ألف جنيه عملة.

في تعاملات اليوم، ارتفع سعر طن الجلوكوز إلى حوالي 18500 جنيه.

وصل سعر كيلو السكر في المقررات التموينية الخاصة لشهر يوليو الحالي إلى حوالي 12.60 جنيه.

أسعار السلع الأساسية في هذا اليوم

ارتفع سعر كيلو الفول المعبأ إلى ٣٨.٧٤ جنيه، بزيادة قدرها ١.٥٩ قرشاً.

وصل سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 21.9 جنيه بزيادة قدرها 44 قرشا.

تم تسجيل سعر لتر زيت عباد الشمس بقيمة 63.61 جنيه، وهو يشهد زيادة بنسبة 23 قرشاً.

تراجع سعر كيلو السكر المعبأ إلى 24.27 جنيه، بنسبة 93 قرشا.

وصلت تكلفة كيلو المعبأة إلى المكرونة إلى 23.32 جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 64 قرشا.

وصل سعر كيلو العدس المعبأ إلى 46.55 جنيه، بمعدل زيادة قدره 85 قرشاً.

تراجع سعر لتر زيت الذرة كريستال إلى مبلغ 73.33 جنيه، بنسبة 97 قرشا لكل لتر.

وصل سعر كيلو الجبن الأبيض إلى 110.71 جنيه، مع زيادة قدرها 89 قرشًا.

وصل سعر كيلو الجبن الرومي إلى 200.67 جنيه، بنسبة زيادة قدرها 6.71 جنيه.

تم رفع سعر لتر اللبن السائب إلى 22.7 جنيه مصري، مع زيادة قدرها 68 قرشًا.

بلغ سعر كيلو المسلي الصناعي 65.22 جنيه، وزاد بنسبة 4.03 جنيه.

ارتفع سعر لتر اللبن المعبأ إلى 30.41 جنيه، بزيادة قدرها 1.06 جنيه.

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