تشغيل تردد قناة اليرموك 2023 على القمر الصناعي نايل سات الناقلة للمؤسس عثمان

قناة اليرموك هي قناة فضائية أردنية إخبارية متنوعة تأسست عام 2012، وتبث على الأقمار النايل سات، تتميز قناة اليرموك بتقديمها للأخبار والمعلومات بشكل حيادي وموضوعي، كما أنها تهتم بعرض البرامج الثقافية والفنية والترفيهية المتنوعة، تحظى قناة اليرموك بشعبية كبيرة في العالم العربي، حيث يتابعها ملايين المشاهدين من مختلف الدول، تحرص قناة اليرموك على تقديم الأخبار والمعلومات بشكل حيادي وموضوعي، دون الانحياز إلى أي طرف أو وجهة نظر معينة، وهذا ما جعلها قناة موثوقة وموثوقة لدى المشاهدين، كما تهتم قناة اليرموك بالقضايا العربية.

استقبال قناة اليرموك على القمر الصناعي نايل سات

التردد : 11678.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الرمز : 27500.

أشهر المسلسلات التي تعرض على قناة اليرموك

الإخوة بربروس ( سيف البحر المتوسط ).

عاصمة عبد الحميد الجزء الثالث.

نهضة السلاجقة العظمى.

برامج قناة اليرموك

استوديو اليرموك ( برنامج سياسي يناقش القضايا العربية والإقليمية ).

أخبار اليرموك ( برنامج إخباري يومي يقدم أبرز الأحداث العربية والعالمية ).

دين ودنيا ( برنامج ديني يتناول القضايا الدينية والمجتمعية ).

أعرف عدوك ( برنامج حواري يناقش القضايا السياسية والأمنية ).

بيتكم عامر (برنامج اجتماعي يتناول القضايا الاجتماعية والإنسانية ).

التغريبة الفلسطينية ( برنامج وثائقي يتناول رحلة الفلسطينيين في اللجوء ).

تعرض قناة اليرموك مجموعة متنوعة من البرامج، منها البرامج الإخبارية والبرامج الثقافية والبرامج الفنية والترفيهية، وهذا ما يجعلها قناة جذابة للمشاهدين من مختلف الأذواق، تسعى قناة اليرموك إلى أن تكون قناة رائدة في مجال الإعلام العربي، وأن تقدم للمشاهدين محتوى إعلاميًا عالي الجودة، يلبي احتياجاتهم واهتماماتهم.