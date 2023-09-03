طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي 1445 schools.madrasati.sa وخطوات حل الواجب

منصة مدرستي هي إحدى المنصات التي توفر الدراسة، كما أنه قد تم إطلاقها حتى تساعد الطلاب في التحصيل وهي إحدى المنصات التي تحاكي الواقع الدراسي العملي الحضوري، وتوفر جميع الضوابط التي تخص حضور الطلاب بالمواعيد المحددة ويتوفر بها الجداول الدراسية وتوضع بها المقررات والأنشطة والواجبات وكذلك الاختبارات، وبالتالي فإن هذه المنصة تساعدهم في أن يحصلوا على رحلة تعليمية مثالية ومميزة، وهنا سنوضح لكم طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي للانتفاع بجميع خدمات المنصة.

طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي

لقد تم وضع نظامًا يخص الدخول لجميع العناصر المتعلقة بالعملية التعليمية إن كان الطالب أو المعلم أو أولياء الأمور، وبإمكان الطلاب أن يستخدموا أيضًا تطبيق توكلنا لكي يحصلوا على أدوات الدخول وأولياء الأمور يستطيعون الدخول لمنصة مدرستي عبر استخدام نظام نور، كما أنه قد تم توفير وسائل للتواصل والدعم بالمنصة بإمكان الجميع أن يدخلوا ويحفظوا البيانات ويحصلوا على كافة الخدمات، وإليكم طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي وهي كالآتي:

أولًا يجب التوجه لموقع منصة مدرستي.

قم بربط منصة مدرستي مع تطبيق توكلنا حتى تحصل على جميع بيانات الدخول.

افتح بعد ذلك تطبيق توكلنا وانتقل لمدرستي وقم بكتابة اسم الطالب واحصل بعدها على البريد الإلكتروني ثم كلمة السر.

يمكنك العودة مرة أخرى لمنصة مدرستي واضغط على دخول عبر مايكروسوفت.

اكتب البريد الإلكتروني وكلمة السر المؤقتة وبإمكانك أن تعدلها فيما بعد.

انتقل لخانة تفعيل الحساب من خلال إضافة البريد الإلكتروني التابع لك ورقم الهاتف، ويمكن اختيار أي منهم فقط.

تتلقى رمز اكتبه واضغط على الإبقاء على التسجيل ثم اختار نعم.

خطوات حل الواجب في منصة مدرستي

يستطيع الطلاب بمنتهى السهولة الآن أن يقوموا بحل الواجبات المدرسية التي قد وضعها المعلم بمنصة مدرستي، كما أنهم يتمكنوا من تحميل الاختبار ويرفعونه مرة أخرى للمنصة، وإليكم خطوات حل الواجب وهي كالآتي: