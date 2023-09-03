المستقبل ينتظرك.. شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية ..ما هي شروط القبول في الكلية؟

التقديم في كلية الملك فهد الأمنية، يُعَدُ كُليَّةُ الأَمْنِ الْمَلِكِ فَهْدِ وَاحِدًا مِنْ أَكْثَرِ الْمُؤَسِّسَاتِ التَّعْلِيمِيَّةِ وَالْجَامِعَاتِ الْمَشْهُورَةِ فِي الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السَّعُودِيَّةِ، وَيُسْعَى العَديدُ مِنَ الطُّلَّابِ لِلْتَّقَدُّمِ لِلِالْتَحَاقِ بِهِ وَالْاِسْتِفَادَةِ مِنْ الْفَوَائِدِ الْعَدِيدَةِ الْمُخْتَلِفَةِ، بَالإِضَافَةِ إِلَى تَقْدِيمِ خِدْمَاتٍ وَطَنِيَّةٍ، لمعرفة كيفية التقديم وشروط التقديم تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

التقديم في كلية الملك فهد الأمنية

بإمكانك التقدم في كلية الملك فهد من خلال اتباع الإجراءات التالية:

قم بالدخول إلى منصة أبشر ثم بعد ذلك قم بإنشاء حساب على الموقع.

سجل الدخول.

ضع بعدها جميع المعلومات الشخصية الخاصة بك.

ثم اضغط على أيقونة تسجيل.

شروط القبول في كلية الملك فهد

تتمثل أهم شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدمون سعوديون ولا يكونوا محكوم عليهم قضائياً، مع وجود سيرة وسلوك حسنين.

بالإضافة إلى حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة على الأقل، وأن يكون من خريجي الدفعة الحالية لعام ١٤٤٤ هـ.

يجب أيضًا أن تكون نسبة النجاح في الثانوية العامة أعلى من 80٪ تقريبًا وألا تقل نسبة النجاح في كافة الاختبارات عن 75٪.

يجب أن يكون المتقدمون غير متزوجين من غير سعوديات، وينبغي عليهم اجتياز جميع الاختبارات وإجراء مقابلة شخصية بالإضافة إلى الفحص الطبي.

أيضا ، يجب أن يكون خالياً من أي أمراض نفسية أو جسدية ويتراوح سن المتقدم المقبول بين 17 و 22 سنة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

بشأن الوثائق اللازمة للقبول في كلية الملك فهد، فإنها تتضمن:

للمتقدمين، يجب إحضار نسخة من الهوية الوطنية مع نسخة من شهادة الميلاد، وأيضًا نسخة من السجل الأكاديمي للطالب.