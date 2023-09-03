عاجل ⭕️ اعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة من قبل الدكتور رضا حجازي، ومن المقرر إعلانها الكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة حيث أكدت مصادر عديدة ارتفاع نسب نجاح الطلاب في الدور الثاني، ولذلك نوضح لكم عبر موقعنا موعد ظهور النتيجة فتابعوا معنا.

موعد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

أنهي الكنترول الرئيسي عمليات تصحيح الأوراق وجاري العمل على رصد ومراجعة الدرجات التي تتم بشكل دقيق حتى يحصل كل طالب على حقه، استعدادًا لاعتمادها مساء اليوم الأحد 3 من سبتمبر 2023 ويحصل الطلاب عليها بكل سهولة عبر موقع الوزارة، وصرحت مصادر عديدة أن الطلاب الذين أدوا اختبارات الدور الثاني سوف يحصلون على درجات النجاح في المادة الراسب فيها، ويتم احتساب الدرجات كاملة لمن قاموا بالتأجيل لعذر مرضي من الدور الأول، ويذكر أن الوزارة ستعلن بعد قليل بيان رسمي عبر صفحتها على الفيسبوك لتوضيح تفاصيل نتيجة الدور الثاني.

تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة

لقد كشف موقع التنسيق الإلكتروني عن فتح الباب لتسجيل الرغبات من الطلاب بعد ظهور نتيجة الدور الثاني، حيث توجد أمام خانة التنسيق (مغلق مؤقتا للمرحلة الثالثة والمختلفين عن المرحلة الأولى والثانية)، وكانت وزارة التعليم العالي قد صرحت بفتح التسجيل مرة أخرى لمن تخلف من المرحلتين السابقتين من الأربعاء حتى الجمعة الماضية، والحد الأدنى للمرحلة الثالثة هو 50% بواقع 205 درجة لمختلف الشعب حيث يستطيع الطلاب الناجحين بالدور الثاني التسجيل على موقع التنسيق الالكتروني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

يتساءل الطلاب عن كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، ونقدمها اليكم من خلال الخطوات التالية: