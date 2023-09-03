اضبط تردد قناة فوكس موفيز على الأقمار الصناعية 2023

اضبط تردد فوكس موفيز.. تعرض القناة أقوى الأفلام الأجنبية المليئة بالإثارة والأكشن على النايل سات، حيث إنها تقدم العديد من الأعمال الدرامية المختلفة التي تتمثل في الأفلام والمسلسلات الأجنبية المترجمة بأكثر من لغة، فضلاً عن برامج أخبار المشاهير والبرامج الترفيهية المتنوعة، ومع كم التحديات التي تقوم بها القناة قامت مؤخرًا بتحديث التردد الخاص بها في شهر مايو الماضي 2023، من أجل الحصول على صورة وصوت ذات جودة عالية، وتكون هي الفريدة في نوعها بعرضها لأكثر المحتويات إثارة، وفي السطور التالية نوضح لكم أخر تحديث للقناة.

تردد قناة فوكس موفيز 2023

يمكن الحصول على تردد قناة فوكس موفيز على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للبيانات التي تتمثل في التالي:-

التردد الخاص بالقناة هو 11054.

معامل الترميز يتمثل في 27500.

بينما الاستقطاب يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ فهو 2/3.

تـردد قناة فوكس موفيز على القمر الصناعي سهيل 1

هناك تردد لقناة فوكس موفيز على القمر الصناعي سهيل 1، وفقًا لما يلي:-

التردد فهو 11547، 11585، 11623.

معامل الترميز هو 27500.

الاستقطاب فهو عمودي.

بينما معامل تصحيح الخطأ يتمثل في “2/3”.

طريقة استقبال تردد قناة فوكس موفيز على الأقمار الصناعية

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستقبال وضبط تردد قناة فوكس موفيز على الأقمار الصناعية، وفقًا للنحو التالي:-