رابط eportal.moe.gov.om منصة منظرة في سلطنة عمان 2023/2024  البوابة التعليمية للطلاب

تعتبر من ضمن الوسائل التعليمية الإلكترونية التي تعمل على تفعيل التعليم المدمج في كافة المراحل كما انه لابد من ان يتم انشاء لكل ولي امر حساب خاص به لكي يساعده في متابعة مستوى ابنه ومن خلال مقالنا سننتعرف على منصة منظرة في سلطنة عمان.

رابط منصة منظرة في سلطنة عمان

تم التصريح من قبل وزارة التربية العمانية عن القيام بانشاء المنصة لكل من الملتحقين بالصف الأول حتى الرابع والذي تساعده في حضور الدروس، وممارسة كافة الأنشطة.

يعمل على تسهيل التواصل مع المعلمين، والتعرف على مواعيد الدروس، والتعرف ايضًا على واجبات الطلاب ومنحهم الدرجات التي يستحقونها.

تسجيل الدخول في منصة منظرة

يمكن لولي أمر بسلطنة عمان القيام بتسجيل الدخول على حسابه الشخصي بمنصة منظرة من خلال اتباع هذه الخطوات ومنها:

يتم الدخول على منصة تسجيل دخول الإلكتروني.

ثم يتم القيام بالدخول على البوابة التعليمية سلطنة عمان.

يتم القيام بكتابة رقم بطاقة الهوية .

ثم حدد تاريخ ميلاد المستخدم.

بعد ذلك يتم القيام بالنقر على زر تسجيل الدخول.

ثم يتم كتابة البيانات المطلوبة في استمارة.

سوف تظهر لك اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اضغط على زر دخول المستخدم لتسجيل الدخول.

ما هي اهم المستندات والاوراق حتى يتم التسجيل في منصة منظرة التعليمية

هناك عدد من الاوراق والمستندات التي لابد من ان تتوافر ومنها.