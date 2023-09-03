“بسعر يبدأ من 90 جنيه”.. اسعار حلاوة المولد من العبد 2023 ومحتويات كل علبة

اسعار حلاوة المولد من العبد 2023، يتزايد البحث من قبل المواطنين حول اسعار حلاوة المولد من العبد 2023 والتي يعشقها الكثير من الكبار والصغار، ويعد حلواني العبد واحدا من أشهر محلات الحلوى في مصر الذي يبيع كافة أصناف حلاوة المولد “الحمصية، السودانية، الملبن، جيلي الفواكه، اللديدة، حمام،….”، واليكم اسعار علب حلاوة المولد في العبد نقدمها لكم خلال السطور القادمة.

اسعار حلاوة المولد من العبد 2023

ويعد اسعار حلاوة المولد من العبد 2023 هي الشغل الشاغل للمواطنين، في ظل اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، والذي يحل في نهاية الشهر الجاري، وتقدم محلات العبد حلاوة المولد من مختلف الأنواع والأشكال، سواء فردي أو في علب جاهزة.

أسعار علب حلاوة المولد من العبد

علبة حلاوة المولد .. 90 جنيه مصري

2 قرص حمص ميني

قرص سمسم ميني

سمسمية ميني

حمصية ميني

2 فولية ميني

لديدة ميني

حمام ميني

ملبن ميني سادة

ملبن فول ميني

علبة حلاوة المولد 130 جنيه

قرص حمص ميني

2 فولية ميني

سمسمية ميني

2 سوداني مشكلت ميني

حمصية ميني

قرص علف ميني

لديدة ميني

حمام ميني

بسيمة ميني

2 نوجا فول شكولاتة ميني

2 نوجا فول ميني

ملبن جيلي ميني

2 ملبن سادة ميني

ملبن فول ميني

اسعار حلاوة المولد 2023 بالقطعة

قشطة زبيب 37 جنيه

قشطة بالبندق مشكلته 48 جنيه

نوجا بندق 30

نوجا فول 18

نوجا فول شوكولاته 29

توفى 10

شكلمة 48

شكلمة مشكلته 35

جيلي فاكهة 25

ملبن سادة 25

دومية بندق 30

مشمشية جوز هند 45

مشمشية مكسرات 56 جنيه

قرص بندقية 75 جنيه

قرص كاجو 90 جنيه

قرص لوزيه 80 جنيه

قرص فسدقية 105

مكسرات مشكل بايتس 100 جنيه

ملبن عين جمل 115 جنيه

ملبن بندق كبير 98 جنيه

ملبن بندق 50 جنيه

ملبن فسدق كبير 140 جنيه

ملبن فسدق 70 جنيه