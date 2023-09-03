“بسعر يبدأ من 90 جنيه”.. اسعار حلاوة المولد من العبد 2023 ومحتويات كل علبة
اسعار حلاوة المولد من العبد 2023
اسعار حلاوة المولد من العبد 2023، يتزايد البحث من قبل المواطنين حول اسعار حلاوة المولد من العبد 2023 والتي يعشقها الكثير من الكبار والصغار، ويعد حلواني العبد واحدا من أشهر محلات الحلوى في مصر الذي يبيع كافة أصناف حلاوة المولد “الحمصية، السودانية، الملبن، جيلي الفواكه، اللديدة، حمام،….”، واليكم اسعار علب حلاوة المولد في العبد نقدمها لكم خلال السطور القادمة.
اسعار حلاوة المولد من العبد 2023
ويعد اسعار حلاوة المولد من العبد 2023 هي الشغل الشاغل للمواطنين، في ظل اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، والذي يحل في نهاية الشهر الجاري، وتقدم محلات العبد حلاوة المولد من مختلف الأنواع والأشكال، سواء فردي أو في علب جاهزة.
أسعار علب حلاوة المولد من العبد
علبة حلاوة المولد .. 90 جنيه مصري
- 2 قرص حمص ميني
- قرص سمسم ميني
- سمسمية ميني
- حمصية ميني
- 2 فولية ميني
- لديدة ميني
- حمام ميني
- ملبن ميني سادة
- ملبن فول ميني
علبة حلاوة المولد 130 جنيه
- قرص حمص ميني
- 2 فولية ميني
- سمسمية ميني
- 2 سوداني مشكلت ميني
- حمصية ميني
- قرص علف ميني
- لديدة ميني
- حمام ميني
- بسيمة ميني
- 2 نوجا فول شكولاتة ميني
- 2 نوجا فول ميني
- ملبن جيلي ميني
- 2 ملبن سادة ميني
- ملبن فول ميني
اسعار حلاوة المولد 2023 بالقطعة
قشطة زبيب 37 جنيه
قشطة بالبندق مشكلته 48 جنيه
نوجا بندق 30
نوجا فول 18
نوجا فول شوكولاته 29
توفى 10
شكلمة 48
شكلمة مشكلته 35
جيلي فاكهة 25
ملبن سادة 25
دومية بندق 30
مشمشية جوز هند 45
مشمشية مكسرات 56 جنيه
قرص بندقية 75 جنيه
قرص كاجو 90 جنيه
قرص لوزيه 80 جنيه
قرص فسدقية 105
مكسرات مشكل بايتس 100 جنيه
ملبن عين جمل 115 جنيه
ملبن بندق كبير 98 جنيه
ملبن بندق 50 جنيه
ملبن فسدق كبير 140 جنيه
ملبن فسدق 70 جنيه