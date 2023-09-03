“درايف” كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والاخيرة دفعة الخامسة 2023 منصة مظلتي العراقية

يشغل هذا الموضوع الكثير من الاشخاص الراغبين في التعرف على اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعيه وان اسمائهم مقيدة ضمن الاسماء المستفيدة ام لا ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي

سيتم الاعلان خلال ايام قليلة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي يتم الاعلان عنها بشكل الكتروني من خلال الدخول على منصة مظلتي ويميكننا من خلال الاتي.

يتم في البداية الدخول على موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق او موقع مظلتي الرسمي.

ثم يتم إدخال رقم البطاقة الذكية.

كتابة الكود المرئي والذي يتكون من 5 أرقام.

يتم النقر على زر تنزيل ملفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

البحث عن الاسم من خلال كتابته بالصيغة الرباعية.

لابد من ان يتم التاكد من ظهور الاسم من ضمن أسماء المستفيدين والتاكد من تاريخ الميلاد.

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شروط القبول في دعم الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

صرحت الوزارة عن انه لابد من توافر شروط ضرورية التي يجب توفرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية للمستفيدين ومنها.