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“درايف” كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والاخيرة دفعة الخامسة 2023 منصة مظلتي العراقية
"درايف" كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والاخيرة دفعة الخامسة 2023 منصة مظلتي العراقية
يشغل هذا الموضوع الكثير من الاشخاص الراغبين في التعرف على اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعيه وان اسمائهم مقيدة ضمن الاسماء المستفيدة ام لا ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية منصة مظلتي
سيتم الاعلان خلال ايام قليلة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي يتم الاعلان عنها بشكل الكتروني من خلال الدخول على منصة مظلتي ويميكننا من خلال الاتي.
- يتم في البداية الدخول على موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق او موقع مظلتي الرسمي.
- ثم يتم إدخال رقم البطاقة الذكية.
- كتابة الكود المرئي والذي يتكون من 5 أرقام.
- يتم النقر على زر تنزيل ملفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- البحث عن الاسم من خلال كتابته بالصيغة الرباعية.
- لابد من ان يتم التاكد من ظهور الاسم من ضمن أسماء المستفيدين والتاكد من تاريخ الميلاد.
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شروط القبول في دعم الرعاية الاجتماعية 2023 العراق
صرحت الوزارة عن انه لابد من توافر شروط ضرورية التي يجب توفرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية للمستفيدين ومنها.
- يكون المتقدم حاملا الجنسية العراقية وان يكون مقيم في العراق.
- ألا يكون عدد أفراد الأسرة أقل من 4 أشخاص.
- كما انه يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.
- اما العمر للسيدات ألا يقل عمرهن عن 15 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.
- الا تكون لديها أي عقارات أو تأمين صحي.
- لا يكون للأسرة معيل.
- كما انه من المتوقع أن يتم توزيع الوجبة العاشرة بعد ان يتم الانتهاء من التعرف على الاسماء المستفيدين من الوجبة التاسعة وانها ليست الاخيرة.